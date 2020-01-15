Ekonomi Birleşik Krallık bahis oyunlarında kredi kartını yasaklıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Birleşik Krallık bahis oyunlarında kredi kartını yasaklıyor

Birleşik Krallık, çevrimiçi bahis oyunlarında kredi kartı kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Birleşik Krallık Kumar Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık müşterilerinin bahis oyunları için kredi kartlarını kullanmalarına imkan sağlayan işletmelere kredi kartı kullanımı yasağı uygulayacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yasağın 14 Nisan’da uygulamaya konulması beklenirken, komisyon direktörü Neil McArthur konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Kredi kartı kullanımıyla yapılan bahisler, ciddi finansal zararlara yol açabilir. Bugün açıkladığımız yasak, tüketicilerin sahip olmadıkları parayla bahis oynamanın oluşturduğu riskleri minimuma indirmeyi amaçlıyor. Kredi kartı kullanımı sebebiyle bahis üzerinden on binlerce sterlin borçlanan birçok müşteri var.”

Komisyon ayrıca Birleşik Krallık’ta bahis oynayan toplam 24 milyon yetişkinden 10.5 milyonunun bahislerini internet üzerinden yaptığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili Birleşik Krallık Kültür Bakanı Helen Whately de “Milyonlarca kişi ölçülü bir şekilde bahis oynarken, kumar bağımlılığı sebebiyle binlerce kişinin hayatının alt üst olduğuna şahit oldum. İnsanları kumarın zararlarından korumak için daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

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