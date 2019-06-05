Ekonomi Bodrumda süper lüks yata 8 tankerle yakıt ikmali
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum'da süper lüks yata 8 tankerle yakıt ikmali

Bodrum'da süper lüks yata 8 tankerle yakıt ikmali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Moonlight 2" isimli süper lüks yata, 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Haber Merkezi AA
Moonlight 2 isimli yat Bodrum’dan 200 bin litre yakıt aldı.
Moonlight 2 isimli yat Bodrum’dan 200 bin litre yakıt aldı.

Bodrum açıklarındaki Malta bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. 91 metre uzunluğundaki yata, 8 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldığı öğrenildi.

Yat, yakıt ikmalinin ardından yurt dışına çıkmak üzere ilçeden ayrıldı.

AA
Moonlight 2 dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından.

Geçen yıllarda da Bodrum açıklarında görülen ve farklı uyrukta iş adamları tarafından kiralanan yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi.

2005 yılında yapılan, 2015 yılında yenilenen, biri ana süit, biri de VIP oda olmak üzere 18 kabini bulunan yatta, 36 kişi konaklayabiliyor.

AA
91 metre uzunluğundaki yata, 8 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler de yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzlu yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir
EKONOMİ
Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

İstanbul’da 50 bin TL’ye icradan satılık daireler
EKONOMİ
İstanbul’da 50 bin TL’ye icradan satılık daireler
Tekirdağda korkunç kaza

Tekirdağ'da korkunç kaza

TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 hayatını kaybetti.
Uçuşu iptal olanlar dikkat

Uçuşu iptal olanlar dikkat

Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak.
Orayı teröristlerden arındıracağız

Orayı teröristlerden arındıracağız

2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı.
Cinayetten 16 gün sonra paylaşmış

Cinayetten 16 gün sonra paylaşmış

ABD, Suudi Arabistan'a bir imtiyaz daha verdi.
200 bin<br>litre yakıt aldı

200 bin
litre yakıt aldı

Bodrum'da süper lüks yata 8 tankerle yakıt ikmali.
6 terörist<br>daha öldürüldü

6 terörist
daha öldürüldü

​'Pençe'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Milletten tam destek

Milletten tam destek

​Pençe Operasyonu ile ilgili 9 bin 317 kişiyle anket yapıldı.
Bayram<br>tatilinde acı bilanço

Bayram
tatilinde acı bilanço

103 kazada, 42 kişi hayatını kaybetti, 311 kişi de yaralandı.
12 saattir<br>dolu yağıyor

12 saattir
dolu yağıyor

Kentte ekili arazi, iş yerleri ve evleri su bastı.
Halka değil<br>kendine hizmet

Halka değil
kendine hizmet

​CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, evini belediye işçilerine yaptırdı.​
Döviz gelirin<br>yoksa dövizle borçlanma

Döviz gelirin
yoksa dövizle borçlanma

​Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kur riskine karşı uyarılarda bulundu.
Ben buraya Kato'dan geldim

Ben buraya Kato'dan geldim

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'daki provokasyona ilişkin konuştu.
Geçmişin<br>tadını yaşatmalıyız

Geçmişin
tadını yaşatmalıyız

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çocukluğundaki bayramları Yeni Şafak'a anlattı.​
Liderlere<br>'bayram' telefonu

Liderlere
'bayram' telefonu

​Cumhurbaşkanı, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Bakanlığın ilk plajı<br>Bodrum'da açıldı

Bakanlığın ilk plajı
Bodrum'da açıldı

Girişler ücretsiz olacak, sayısı kısa zamanda artacak.
İstanbul'da<br>bayram trafiği

İstanbul'da
bayram trafiği

Trafik yoğunluğu yüzde 50'nin üzerine çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.