Borsa ilk yarıda yüzde 5,7 değerlendi

Borsanın yılın ilk yarısındaki yaklaşık yüzde 6'lık değer kazancının ardından analistler yılın ikinci yarısına ilişkin daha iyimser bir tablo çiziyor. Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında mali sektör hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamaması BIST 100 endeksinin yükselişinin sınırlı kalmasına neden olurken, teknoloji ve hizmetler sektörü hisselerindeki değer kayıpları dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 5,71 değer kazanarak bu dönemi 96.485 puandan tamamlarken, BIST Mali endeksi yüzde 11,49, BIST Sınai endeksi yüzde 6,54 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde BIST Hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve BIST Teknoloji endeksi ise yüzde 17,32 değer kaybederek bu sektör hisselerini tercih eden yatırımcıları üzdü.

BORSA İKİNCİ YARIDA DAHA DA GÜÇLENECEK

Analistler, yılın ilk yarısında aylık bazda 3 ay değer kazanan, 3 ayı ise düşüşle tamamlayan BIST 100 endeksinin yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans göstereceğini tahmin ediyor. Yılın ikinci yarısında ekonomi yönetimin atacağı adımlar ve diplomatik ilişkilerin Türk lirası varlıkların seyrinde ana belirleyici olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 üzerinde kalıcılık sağlaması halinde iyimserliğin artabileceğini kaydetti. Konuya dair Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, mayısın ikinci yarısından itibaren ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin artan beklentiler ve G20 toplantısı öncesinde ABD-Çin ile ABD-Türkiye ilişkilerine dair iyimserliğin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirterek, bu süreçte döviz kurlarının düşüş, borsanın yükseliş eğilimde olduğunu ifade etti.

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ENFLASYON DÜŞÜŞÜYLE TOPARLANMA HIZLANIR

TL varlıklardaki aşırı iskontolu olma durumunun, belirsizliğin en fazla arttığı dönemlerde dahi satışların sınırlı kalmasına neden olduğunu aktaran Doğan, bu nedenle ağustos ayının ortalarına kadar temkinli olmak gerektiğini, ancak sonrası için düşecek enflasyonla birlikte TL varlıklarda önemli bir rahatlama ve güçlü bir yükseliş trendi görülebileceğini söyledi.

İLK HEDEF 100 BİN-106 BİN BANDI

Teknik değerlendirmede 200 günlük ortalamayı içine alan 95.000-97.000 bandı üzerinde ve içinde olası satışların konsolide olması durumunda ilk hedefin daha önce test edilen 100.000-106.000 aralığı olacağını kaydeden Cüneyt Paksoy, “106.000 üzerinde alımlar güçlenecek, momentum artacak ve orta vadede yeni hedef bölge 110.000-125.000 geniş bandı olacaktır. Olası düşüşlerde ise 90.000-93.000 bandı ilk önemli destek olarak dikkati çekiyor” dedi.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN ADIMLARI İZLENİYOR

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, seçim sürecinin geride bırakılması, Türkiye-ABD ilişkileri konusunda artan iyimserlik, küresel ticaret konusunda taraflarından gelen pozitif açıklamalar ve gelişmiş ülke merkez bankalarına ilişkin genişleme beklentilerinin fiyatlamayı pozitife çevirdiğini kaydetti. BIST 100 endeksinin 23 Mayıs’tan itibaren yükseliş trendine girdiğini söyleyen Paksoy, borsada mayıs ve haziran ayında görülen yükselişin oldukça ucuz durumda bulunan bankacılık hisseleri önderliğinde olduğunu ve bundan sonra banka hisselerinin lokomotif olmaya devam edeceğini tahmin etti. Paksoy, şöyle konuştu: “TCMB’nin adımları, yeni kalkınma planı, YEP çerçevesinde ekonomik faaliyeti arttırmak için atılacak adımlar ve yeni torba yasada özel sektörün çözümü için getirilmesi düşünülen yasal çerçevelerin bankacılık sektörü ve buna paralel borsanın performansı için oldukça önemli olacağını düşünüyorum.”