Ekonomi Borsa İstanbul 5 ayda yüzde 40 kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul 5 ayda yüzde 40 kazandırdı

Bu hafta 2 bin 623 puanla tarihinin en büyük seviyesini gören Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 40 kazandırdı. Borsa İstanbul’un son bir yıldaki kazancı ise yüzde 82’yi buldu.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Borsa İstanbul 5 ayda yüzde 40 kazandırdı
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Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, haftayı rekorla tamamladı. Haftanın son işlem gününde ulaştığı 2 bin 623 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul, geçen yılı bin 857 puanla tamamlamıştı. Dün 2 bin 623 puanla bütün zamanların en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 40 kazandırdı. Endeksin dolar bazında yükselişi yüzde 12’yi buldu.

YILLIK KAZANÇ YÜZDE 82

  • Martta yüzde 14,8 ve nisanda yüzde 8,8 yükselen Borsa İstanbul, birçok dünya borsasının enflasyon ve büyüme odaklı kaygılarla düştüğü mayısta yatırımcısına yüzde 4,8 kazandırdı. Borsa İstanbul’un son bir yıldaki kazancı ise yüzde 82’yi buldu. 4 Haziran 2021’de bin 432 puanda olan Borsa İstanbul, aradan geçen bir yılda bin 174 puan artışla 2 bin 606 puana yükseldi. Yıla bin 926 puandan başlayan endeks yıl başından bu yana en düşük seviye olarak bin 851 puanı gördü. Yerli yatırımcı sayısının artmasının etkisiyle borsanın çıkışını sürdürmesi bekleniyor.

ULAŞTIRMA HİSSELERİ YÜZDE 120 YÜKSELDİ

Sektör getirileri incelendiğinde ulaştırma hisseleri yüzde 17,9 olduğu görülüyor. Kimya, petrol, plastik hisseleri yüzde 13,4 getiriyle borsanın yükselişinde önemli rol oynadı. Yılbaşından bu yana en fazla kazanç ise yüzde 120,2 ile ulaştırma hisselerinden elde edildi. Enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirten analistler, açıklanan son makroekonomik verilerin enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığına dikkat çekiyor.

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