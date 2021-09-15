​Bu fark kimin cebine girdi

Geçen ay tarım ürünlerinde yaşanan aşırı fiyat artışları; aracıların aşırı kar hırsının yanısıra üretici maliyetlerini gündeme getirmişti. Ağustos’ta gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı ağustosta yüzde 3,18 artarken, yıllık artış ise yüzde 29 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün tarım ürünlerinin üretici maliyetlerini de açıkladı. TÜİK’e göre; tarım Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,77, yıllık bazda ise yüzde 24,69 arttı.

12 AYLIK ORTALAMA YÜZDE 21 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerine göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,32 artış kaydetti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,36, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,90 azalış gerçekleşti.

PİRİNÇTE MALİYET YERİNDE SAYDI

Yıllık en fazla artış yüzde 38,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 35,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt gruplarında oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,09 ile üzüm, yüzde 7,37 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 9,15 ile çeltik şeklinde sıralandı.

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Ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 5,52 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 2,81 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,10 ile çeltik ve yüzde 0,41 ile lifli bitkiler olarak kaydedildi.

Bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 14,10 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda görüldü. Tarım ürünlerinde üretici maliyetlerinin yıllık yüzde 24,6 artmasına karşın, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 29 arttı. Aradaki yaklaşık 4,4 puanlık farkın kimin cebende kaldığı merak ediliyor.