Ekonomi Bu sene balığa doyacağız Fiyatını görenler şaşırıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu sene balığa doyacağız: Fiyatını görenler şaşırıyor

Havaların soğumasıyla birlikte tezgâhlarda balık çeşitleri arttı. Edirne’de geçtiğimiz haftalarda fiyatı 50 lirayı gören hamsi, şimdilerde 15 liradan tezgâhları süslüyor. Fiyatın düştüğünü duyan vatandaşlar soluğu balık satıcılarında aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bu sene balığa doyacağız: Fiyatını görenler şaşırıyor
Fiyatlar hem vatandaşların hem satıcıların yüzünü güldürdü.

Balık çeşitlerinin bollaşmasıyla birlikte tezgâhlar şenlendi. Denizlerin kuru fasulyesi olarak nitelendirilen hamsi son yağışların ardından bollaştı. Bu bolluk tezgâhlara yansıdı. Edirne’de balık pazarı esnafları, tezgâhlarını sabahın erken saatlerinden itibaren kasalarla gelen hamsilerle süsledi.

İhtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar, hamsinin fiyatını görünce şaşkınlık yaşadı. Sezonun başından beri fiyatı düşmeyen hamsi, bollukla beraber tezgâhları şenlendirirken, balık satıcıları ve vatandaşların da yüzünü güldürdü.

“10 liradan da satabiliriz”

Hamsinin bollaştığını söyleyen Edirne Balık Pazarı esnafı Yasem Eren, “Hamsi bugün bollaştı. İğneada’dan geliyor. 20 liradan 15’ e düştü, belki akşamüstü 10 liradan da satabiliriz. Havaların güzel olmasından kaynaklanıyor bu bolluk. İğneada yakın bol miktarda balık geliyor. Her gün satmaya ve Edirne halkına balık yedirmeye çalışıyoruz. Yoğunluk yaşanıyor. Fiyatın düştüğünü duyan gelip alıyor. Artık 15 liraya ne kaldı. Bazen bir kerede 15 liraya nasıl düştü diye şaşırıyorlar. 1 kilo alacağına 4-5 kilo alıp dolabına koyuyor. Bu sene havalar güzel gittiği için balık da bol çıkıyor. Hamsinin yanında lüfer balığı da bol geliyor kaç senedir yoktu” şeklinde açıklamada bulundu.

Balık Pazarı Esnaflarından Hamza Köksoy, 3 gün önce 50 liraya sattıkları hamsinin 15 liraya düşmesiyle birlikte hareketlilik yaşandığını aktardı. Bu yıl daha fazla bolluk beklediklerini belirten Köksoy, herkesi balık almaya beklediklerini söyledi.

“Sezonun ilk balığını aldım”

Balık almaya gelen Ufuk Asoğlu, “Geçen haftalarda hamsi 50 liradan satışa sunuluyordu. Şimdi fiyatının düşmesine sevindik. Fakir Fukara da balık yesin. Ben de sezonun ilk balığını aldım. Duyuyorduk Karadeniz’de 10-15 liraya düştü diye burada fiyatları yüksekti. Haftada bir hatta iki defa yemek faydalı tavsiye ediliyor. Saraçhane’den geliyorum. Orda bir arkadaş balık fiyatları düştü dedi. Onun üzerine çıktım geldim. Evde 2 kişiyiz. 1 buçuk kilo kadar aldım. Ben tavsiye üzerine geldim. Giderken de arkadaşlara ve gördüğüm insanlara söyleyeceğim” ifadelerine yer verdi.

“Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum”

Vatandaşlardan Yılmaz Öztürk, “Ucuz görünce almak istedim. Epeydir böyle ucuz değildi. En son aldığımda 40 liraydı şimdi fiyatın düştüğünü görünce 2 kilo alayım dedim. Haftada 1 balık almaya çalışıyorum. Fiyatın düştüğünü görünce şaşırdım. Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum. Geçen sene de bu fiyattan alamamıştım. Herkese balık almasını tavsiye ederim” diye konuştu.

Hamsinin geçen hafta yüksek fiyattan satıldığını söyleyen Duygu Eryaman Yılmaz, şimdi hem bollaşmasından hem de fiyatın düşmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.
Vatandaşlardan Gülistan Alırat, geçen hafta 50 liradan aldığı hamsinin bu hafta düştüğünü görünce dönüp hemen aldıklarını söyledi.

Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
FOTOĞRAF 5
Title
Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.
Title
Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
Title
Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık...
Title
Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık..
Title
Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.
Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.

İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
FOTOĞRAF 10
Title
01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’nda denetimler daha da arttı.
Title
Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.
Title
Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.
Title
Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik” diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.

Balık bereketi yaşanıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Balık avı bereketli geçerken, bu durum pazarlardaki balık tezgahlarına da yansıdı. Bursa Tuz Pazarı’nda istavritin kilogramı 15 liraya alıcı buldu. Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilosu 25, çinekop 25-35 ve lüfer 30 liradan satışa sunuluyor.
Title
Bu sene lüfer ve çinekopun bol olduğunu ifade eden tezgah sahipleri, “Hamsi de güzelleşip yağlanmaya başladı. İnşallah bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Çinekop geçen sene en ucuz 60 liraydı. Bu sene 25 liradan satılıyor. Lüferlerin tanesi 70-80 liraya satılıyordu. Şimdi 30-35 liraya lüfer satılıyor. İnşallah bu bolluk devam eder” dedi.
Title
Balığın ucuzlamasından memnun olan vatandaşlar ise, “Geçen seneye göre fiyatlar gayet güzel. Yiyebilecek fiyata geldiği için hepsinden biraz alıp tatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Title
Balık bereketi yaşanıyor
Title
Balık bereketi yaşanıyor
Title
Balık bereketi yaşanıyor
Title
Balık bereketi yaşanıyor
Title
Balık bereketi yaşanıyor
Title
Balık bereketi yaşanıyor
Title
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi tezgahlara yansıdı. Geçen sene en ucuz 60 lira olan çinekop, bu yıl 25 liraya tezgahtaki yerini aldı.


Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.