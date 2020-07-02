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İŞ DÜNYASI

Burada her şey çok doğal: Kuşaktan kuşağa kaşık kaşık lezzetler

Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken “Doğal Dükkan” anne elinden çıkan lezzetleriyle sektörde ben de varım diyor. Envai çeşit menüsü ile birbirinden farklı lezzetler sunan mekan reçeller, turşular, mevsiminde toplanarak yöresel lezzet haline dönüştürülmüş olan meyve ve sebzelerle ve çok özel kahvaltısı ile damak tadınıza hitap ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğal Dükkan, gelen misafirlere doğal, katkısız ve sağlıklı lezzetler sunuyor.
Doğal Dükkan, gelen misafirlere doğal, katkısız ve sağlıklı lezzetler sunuyor.

Gelen misafirlere anne elinden çıkmış gibi doğal, katkısız ve sağlıklı lezzetler sunan “Doğal Dükkan” benzer özellikteki yerlerle kıyaslandığında, doğal üretim zincirine olan katkısından dolayı önemli bir fark oluşturuyor.

Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken “Doğal Dükkan” anne elinden çıkan lezzetleriyle sektörde ben de varım diyor.

Misafirleri için her ürünü Karadeniz bölgesinden tedarik eden Doğal Dükkan, bu girişimi ile de gerek Karadeniz bölgesinden gerekse İstanbul’da takdir topluyor. Beykoz’da 400 metrekare alanda kapılarını açan mekan rahat lokasyonu, lezzetli yiyecek, içecekleri ve dekorasyonuyla iç açıyor. Özel tasarımı, şıklığı ve farklı dekoru ile misafirlerine bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yeşillikler içinde, üç farklı salon avantajına sahip mekân; hem günlük spor bir tarzla gittiğinizde rahatça yemek yiyebileceğiniz hem de daha şık yemeklerinizde ve iş toplantılarınızda tercih edebileceğiniz bir özelliğe sahip.

Kuşaktan Kuşağa Kaşık Kaşık Lezzetler mottosuyla yola çıkan işletme, zengin içerikli mönüleriyle de göz dolduruyor. Yöresel ve doğal içecekleriyle de fark yaratan mekan kısa sürede sektöre adını altın harflerle yazdırdı.

Misafirleri için her ürünü Karadeniz bölgesinden tedarik eden Doğal Dükkan, bu girişimi ile de gerek Karadeniz bölgesinden gerekse İstanbul’da takdir topluyor.
  • Şık ortamı, zengin kahvaltı menüsü ve diğer lezzetli yemekleriyle kısa sürede İstanbul’luların tercih listesinde ilk sıralarda yer alan Doğal Dükkan, çocuklu aileler için de rahat bir ortam sunuyor. Özellikle İstanbul’daki bir çok mekanda sorun haline gelen otopark sorunu da bulunmuyor.

Doğal Dükkan, doğal ve sağlıklı bir yer arayan tüm misafirlerini bekliyor.

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