Bursa siyahı inciri dünya pazarına ihraç ediliyor

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına da giren 'Bursa siyahı' olarak bilinen siyah incirin hasadı sürüyor. Üreticilerce tarlalardan toplanan siyah incir, kasalarla ihracatçı firmalara gönderiliyor. Burada boyutları ve olgunlaşma seviyelerine göre ayrıştırılan incirler, fabrikada paketlenerek ihraç ediliyor. Avrupa başta olmak dünyanın birçok ülkesine satılan siyah incirin kilosu, şimdilerde 13 liradan alıcı buluyor.

DHA

"İNCİR KONUSUNDA BURSA AYRICALIKLI BÖLGE"

Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa Siyah İnciri denilen, sadece ülkemizde yetişen ve Avrupa'ya ülkemizin adıyla giden, coğrafi işaret almış olan ürünün üreticiden gelip fabrika öncesindeki ön ayıklama tesisinde bulunuyoruz. İncir, buradan dünyanın birçok ülkesine özellikle başta Almanya, Avusturya, İngiltere olmak üzere Rusya pazarına ve yakın zamanda da Uzak Doğu pazarına yoğun bir şekilde incirimizi göndermiş bulunuyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde de incir yetişiyor fakat Bursa'daki aromayı yakalayamıyorlar. Mikro özellikleri ve çeşidi açısından bu ürün bazında Bursa, çok ayrıcalıklı bir bölge. Diğer ülkelerde de bu ürünle ilgili üretim çalışmaları olmasına rağmen fiziksel özellikleri tutturamadıkları için pazar bu alıştığı tadı, Türkiye'den gelen bu ürünlerle tercih ediyorlar. Bu avantajımız çok önemli" dedi.

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DHA

"EKONOMİYE 60 MİLYON DOLARLIK KATKI"

Uzak Doğu ihracatı hakkında konuşan Yazgan, "Bu ürünle ilgili en önemli hedef koyduğumuz pazarlarımızdan biri Uzak Doğu ülkeleri. Özellikle Çin, Tayvan, Kore gibi pazarlara girmek için karantina etmenlerinin kalkmasını bekliyoruz. Bursa Siyah İnciri'nde yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık ihracat kapasitesine sahibiz. Bu da 7 bin tona tekabül ediyor. Türkiye genelindeki ihracat ise yaklaşık olarak 20 bin ton. İncirin üçte biri Bursa'da yetiştiriliyor. Ekonomiye 60 milyon dolarlık bir girdisi var. Bunu daha büyük coğrafyalara yayarsak, o zaman daha büyük ekonomik girdi sağlayabilecek bir değer yaratabiliriz. Buna Bursa Siyahı İncisi diyoruz. Gerçekten özel bir ürün. Bunun da rakibi olmadığı için gelecek zamanlar içerisinde hem ülkemizi hem de üreticimizi memnun edebilecek pazarlar açtığımız zaman ülkemiz ve üreticimiz büyük ölçüde bir kazanç kapısı elde etmiş olacaktır" diye konuştu.

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DHA

"FİYATLAR GEÇEN YILA KADAR DÜŞÜK"

Siyah incir tarlası bulunan İsmail Bilen de "Üründe olgunlaşma başladığı için verim düşüşe geçti. Sezonun sonlarına doğru yaklaşmaya başladık. Topladığımız incirleri ayırıyoruz. İhracatlık, olgun ve reçellik olarak üçe ayırıyoruz. Topladığımız incirleri buradan ihracatçı firmalara teslim ediyoruz. Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre daha düşük. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar kilosu 21 liraydı. İncirin az olmasına rağmen fiyatlar bana göre düşük. Bu sezon en yüksek 27 liradan sattık. Şu anki fiyatı ise 13 lira" ifadelerini kullandı.

DHA