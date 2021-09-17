Ekonomi Bursa siyahı inciri dünya pazarına ihraç ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa siyahı inciri dünya pazarına ihraç ediliyor

'Bursa siyahı' olarak bilinen coğrafi işaretli incir, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Siyah incir ihracatının ekonomiye 60 milyon dolarlık katkı sağladığını belirten Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Mikro özellikleri ve çeşidi açısından bu ürün bazında Bursa, çok ayrıcalıklı bir bölge" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bursa siyahı inciri dünya pazarına ihraç ediliyor
Avrupa başta olmak dünyanın birçok ülkesine satılan siyah incirin kilosu, şimdilerde 13 liradan alıcı buluyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına da giren 'Bursa siyahı' olarak bilinen siyah incirin hasadı sürüyor. Üreticilerce tarlalardan toplanan siyah incir, kasalarla ihracatçı firmalara gönderiliyor. Burada boyutları ve olgunlaşma seviyelerine göre ayrıştırılan incirler, fabrikada paketlenerek ihraç ediliyor. Avrupa başta olmak dünyanın birçok ülkesine satılan siyah incirin kilosu, şimdilerde 13 liradan alıcı buluyor.

DHA

"İNCİR KONUSUNDA BURSA AYRICALIKLI BÖLGE"

Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa Siyah İnciri denilen, sadece ülkemizde yetişen ve Avrupa'ya ülkemizin adıyla giden, coğrafi işaret almış olan ürünün üreticiden gelip fabrika öncesindeki ön ayıklama tesisinde bulunuyoruz. İncir, buradan dünyanın birçok ülkesine özellikle başta Almanya, Avusturya, İngiltere olmak üzere Rusya pazarına ve yakın zamanda da Uzak Doğu pazarına yoğun bir şekilde incirimizi göndermiş bulunuyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde de incir yetişiyor fakat Bursa'daki aromayı yakalayamıyorlar. Mikro özellikleri ve çeşidi açısından bu ürün bazında Bursa, çok ayrıcalıklı bir bölge. Diğer ülkelerde de bu ürünle ilgili üretim çalışmaları olmasına rağmen fiziksel özellikleri tutturamadıkları için pazar bu alıştığı tadı, Türkiye'den gelen bu ürünlerle tercih ediyorlar. Bu avantajımız çok önemli" dedi.

DHA

"EKONOMİYE 60 MİLYON DOLARLIK KATKI"

Uzak Doğu ihracatı hakkında konuşan Yazgan, "Bu ürünle ilgili en önemli hedef koyduğumuz pazarlarımızdan biri Uzak Doğu ülkeleri. Özellikle Çin, Tayvan, Kore gibi pazarlara girmek için karantina etmenlerinin kalkmasını bekliyoruz. Bursa Siyah İnciri'nde yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık ihracat kapasitesine sahibiz. Bu da 7 bin tona tekabül ediyor. Türkiye genelindeki ihracat ise yaklaşık olarak 20 bin ton. İncirin üçte biri Bursa'da yetiştiriliyor. Ekonomiye 60 milyon dolarlık bir girdisi var. Bunu daha büyük coğrafyalara yayarsak, o zaman daha büyük ekonomik girdi sağlayabilecek bir değer yaratabiliriz. Buna Bursa Siyahı İncisi diyoruz. Gerçekten özel bir ürün. Bunun da rakibi olmadığı için gelecek zamanlar içerisinde hem ülkemizi hem de üreticimizi memnun edebilecek pazarlar açtığımız zaman ülkemiz ve üreticimiz büyük ölçüde bir kazanç kapısı elde etmiş olacaktır" diye konuştu.

DHA

"FİYATLAR GEÇEN YILA KADAR DÜŞÜK"

Siyah incir tarlası bulunan İsmail Bilen de "Üründe olgunlaşma başladığı için verim düşüşe geçti. Sezonun sonlarına doğru yaklaşmaya başladık. Topladığımız incirleri ayırıyoruz. İhracatlık, olgun ve reçellik olarak üçe ayırıyoruz. Topladığımız incirleri buradan ihracatçı firmalara teslim ediyoruz. Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre daha düşük. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar kilosu 21 liraydı. İncirin az olmasına rağmen fiyatlar bana göre düşük. Bu sezon en yüksek 27 liradan sattık. Şu anki fiyatı ise 13 lira" ifadelerini kullandı.

DHA

Dünyada rakibi olmayan siyah incir: Avrupa pazarını fethediyor
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Aydın, Bursa ve Mersin'in ardından ihracat payı oldukça yüksek olan siyah incirin üretiminde merkez illerden biri haline geldi.
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Her yıl en az 3 bin ton siyah incir üretilen Aydın'da, 2011 yılında bir aile firması kurarak üretim ve ihracata başlayan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Aydın Türkeç, 50 dönüm genişliğindeki bahçesinde yaklaşık 700 siyah incir ağacıyla üretim yapıyor.
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Bir Aydınlı olarak incirle geçmişten bu yana ilgili olduğunu anlatan Türkeç, Danışmanlıkla başlayan bir serüvenimiz vardı. 2007 yılında siyah incirin bölgede yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu fark ettik. 2011 yılından itibaren eşim ve ailemle birlikte hem üretim hem ihracat yapmaya başladık. Bir aile firması kurarak Ege İhracatçılar Birliği'nin üyesi olduk dedi. Siyah incir denince akla ilk olarak Bursa'nın geldiğini anlatan Aydın Türkeç, Aydın'ın erkenci bir bölge olduğunu belirtip, Son 10 yıldır bu yolculuk Aydın'da başladı. Yıldan yıla bölgede çok sayıda kapama bahçesi oluştu. Köylerde küçük bahçeler vardır. Ama artık tamamen iyi tarım uygulamalarının yapıldığı, ihracata yönelik, kalite standartlarının uygulandığı büyük bahçeler var. Çünkü siyah incir katma değeri son derece yüksek, üreticiye getirisi olan ve aynı zamanda dünyada rakibi olmayan bir üründür. Satış limiti de yok. Bu durum üreticiyi incire yönlendirdi. Aydın yakın gelecekte siyah incirin en önemli merkezlerinden biri olacak dedi.
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'HAVA KARGOYLA İHRACAT ARTAR'<br> <br> Katma değeri yüksek bir ürün olan siyah incirin kısa sürede tüketiciye ulaşması için altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Aydın Türkeç, ürünlerin uçak kargo yoluyla daha fazla taşınabileceğini ifade etti.
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Nazilli yakınlarında Aydın Havalimanı ve Çıldır Havalimanı bulunduğunu hatırlatan Türkeç, Bu limanlarda kullanılarak hava kargo sağlanırsa, ürün hızlı dağılmış olur. Hava kargo sadece İzmir ve İstanbul havalimanlarından yapılıyor. Bu bölgeye yakın havalimanlarında hava kargo taşımacılığı yapılırsa, siyah incir ihracat miktarı hızla artar diye konuştu. 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ağaçlardan toplanmaya başlanan siyah incirin Aydın'daki sezonunun bitmek üzere olduğunu anlatan Dr. Türkeç, Bayrağı Bursa'ya devredeceğiz. Üretim miktarı geçen yılla kıyasladığımızda hemen hemen aynı hatta daha fazla. Bu yıl tutum oldukça iyiydi, kalitede sorun yoktu. Hedeflerin tuttuğunu söyleyebiliriz diye konuştu.
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HEDEF UZAK DOĞU<br> <br> Prof. Dr. Türkeç, Türkiye'den siyah incir ihracatı için geçen sene 40 milyonun üzerinde bir hedef belirlendiğini ve bu hedefin tutturulduğunu dile getirdi.
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Potansiyelin gayet iyi olduğunu vurgulayan Türkeç, il bazında konuşmak için erken olsa da ülke genelinde bu yılki verimden memnun olduklarını anlattı.
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Prof. Dr. Aydın Türkeç, Siyah inciri iri görünüşü, uzun raf ömrü, tadı ve muhteşem lezzetiyle bütün dünya ülkeleri istiyor. Egzotik bir meyveden bahsediyoruz. Çok değerli bir meyve. Bu ürün dünya mutfaklarında aranıyor. Ama en büyük pazarımız Avrupa ülkeleri. Yani Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa başı çeken lokomotif ülkeler. Uzak Doğu pazarı için yoğun çalışmalar var. Geçen yıl Hong Kong'a ihracat potansiyeli 2 milyon doları buldu. Diğerleri istediğimiz düzeyde değil. Ama gelişebilir. Bu pazarlarda tanıtım yaparak üretim miktarını arttırabilirsiniz. Satılacak olan pazarı da geliştirmek zorundayız. 30 bin ton satıyorsanız 60 bin tona çıkarabilirsiniz. Artık 1-2 dönümlük değil, kapama diye adlandırılan büyük bahçeler yaygın. Kalite standartlarına ve kesim ile ihracat tarihine uyarak sağlıklı malları arttırıyoruz. Çünkü siyah incir girdiği her yerde aranan bir meyvedir. Kalite standartlarını sağlayarak ürünün kısa sürede tüketiciye ulaşmasını sağlayacak ve tanıtıma ağırlık vereceğiz dedi.
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Dünyada rakibi olmayan siyah incir: Avrupa pazarını fethediyor
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yetişen, uzun raf ömrü ve lezzetiyle birçok ülkeden talep gören siyah incir, dünya mutfaklarında aranan egzotik meyvelerden biri haline geldi. Özellikle Avrupa ülkelerine yoğun satış gerçekleştirdiklerini söyleyen üretici ve ziraat mühendisi Prof. Dr. Aydın Türkeç, "Siyah incir katma değeri son derece yüksek, üreticiye getirisi olan ve aynı zamanda dünyada rakibi olmayan bir ürün. Bu durum üreticiyi incire yönlendirdi. Aydın yakın gelecekte siyah incirin en önemli merkezlerinden biri olacak" dedi.

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