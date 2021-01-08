Ekonomi Büyükelçilik ihracatı 27 arttırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyükelçilik ihracatı %27 arttırdı

Büyükelçilik ihracatı %27 arttırdı

205 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin 135 ülkede büyükelçiliği bulunuyor. Büyükelçilik açtığımız ülkelerde Türkiye’nin ihracatının yüzde 27 arttığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, yurt dışı misyonlarını zor zamanlarda hep yanlarında gördüklerini ifade etti. Türkiye’nin karayolundaki ihracat yükünün bir kısmını demiryoluna kaydırma imkanı olduğunu da belirten Gülle, “Demiryolundaki yük yoğunluğumuzu arttırarak yeni etkin bir ihracat kanalı yakalayabiliriz” dedi.

İbrahim Acar Yeni Şafak
Sahip olduğu stratejik konumun avantajını yaşayan Türkiye’nin ihracatta alması gereken çok yol var. 200’den fazla ülkeye ihracat yapabilen Türkiye’nin şu anda 135 ülkede büyükelçiliği bulunuyor.
Sahip olduğu stratejik konumun avantajını yaşayan Türkiye’nin ihracatta alması gereken çok yol var. 200’den fazla ülkeye ihracat yapabilen Türkiye’nin şu anda 135 ülkede büyükelçiliği bulunuyor.

Dünya ticaretindeki payını ilk kez 2020’de yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye, 205 ülkeye ihracat yapıyor. Mal ve hizmet sattığımız ülkelerin pazar çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Sahip olduğu stratejik konumun avantajını yaşayan Türkiye’nin ihracatta alması gereken çok yol var. 200’den fazla ülkeye ihracat yapabilen Türkiye’nin şu anda 135 ülkede büyükelçiliği bulunuyor. Büyükelçilik, konsolosluk ve ticari ateşe gibi yurt dışındaki misyonlar, Türkiye’nin ihracatına önemli katkılar sunuyor. Merkez Bankası ve TÜİK verilerine göre; Türkiye’nin temsilcilik açtığı ülkelere olan ihracatı yüzde 27 artış gösteriyor.

İsmail Gülle

ZOR ZAMANDA İMDADA YETİŞTİLER

  • Konunun önemine dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki etkisinin artması için büyükelçiliğimizin bulunmadığı ülkelerin önemini vurguladı. Aralık ayı ihracat rakamları ve 2020 dış ticaret verilerinin açıklandığı Ankara’daki programın ardından sorularımızı cevaplandıran TİM Başkanı Gülle, yurt dışındaki Türkiye misyonlarının önemini pandemi sürecinde bir kez daha anladıklarını söyledi. Salgın hastalık nedeniyle seyahat edemeyen veya kısıtlı seyahat etmek zorunda kalan ihracatçıların, yurt dışındaki büyükelçilik, konsolosluk, ateşe ve diğer resmi kurumların varlığından yararlanarak işlerini yürüttüğünü dile getirdi.

ABD VE AFRİKA’YA YENİ TİCARET MERKEZLERİ

Büyükelçiliklerle yaptıkları webinar, online görüşme ve temsilciliklerden aldıkları ülke raporları sayesinde büyük faydalar sağladıklarını ifade eden Gülle, sanal ticaret heyetleriyle dijital ortamda ülke ülke dolaşarak ticareti sürdürmeye çalıştıklarını anlattı. Gülle, Türkiye’nin bütün ülkelerde temsilciliğinin olmasını arzuladıklarını kaydetti.

  • Yeni dönemde ticaret merkezlerinin öneminin de giderek arttığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, yeni ticaret merkezlerinin açılması için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Bu yıl New York’ta mobilya, halı ve ev tekstili için büyük bir ticaret merkezi kurmayı planladıklarını belirten Gülle, batı Afrika ülkesi Gana’da ise demir çelik sektörü için bir lojistik açacaklarını söyledi. Gülle, bu merkezle Afrika’daki çelik talebine hızlı cevap vereceklerini kaydetti.

KONTEYNIR OLSAYDI 18 MİLYAR DOLARI BULURDUK

Dünyanın pandemi sürecinde yaşadığı tedarik sıkıntısını hatırlatan TİM Başkanı Gülle, Çin örneğini verdi. Çin’in kapanmasıyla yaşanan büyük şokun çok önemli bir gerçeği ortaya çıkardığına dikkat çeken Gülle, mobilya, halı, ev tekstili, demir çelik gibi sektörlerde Türkiye’ye büyük bir talep olduğunu kaydetti. Gülle, ölçek sorununu yaşamakla birlikte Türkiye’nin bu talebe cevap verebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Bunu bir örnekle somutlaştıran Gülle, “Konteynır sıkıntısı yaşanmasaydı Aralık ayında 18 milyar dolar ihracatı yakalardık. Yıllıkta da 170 milyar doları aşardık” dedi.

HAVA, KARA, DENİZ VE DEMİRYOLUYLA İHRACAT

  • Gülle, Türkiye’nin karayolundaki ihracat yükünün bir kısmını demiryoluna kaydırma imkanı olduğunu da belirtti. Türk ürünlerini taşıyan TIR’ların Kapıkule Sınır Kapısı’nda oluşturduğu yoğunluğa “şişenin ağzı” benzetmesiyle dikkat çeken Gülle, “Şişenin gövdesinde ne kadar su olursa olsun, şişenin ağzı kadar akabilir. Bunun alternatifi demir yoludur. Demiryolundaki yük yoğunluğumuzu arttırarak yeni etkin bir ihracat kanalı yakalayabiliriz. Böylece deniz, hava, kara ve demiryolu kanallarının tamamını etkili bir şekilde kullanabiliriz” dedi.
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