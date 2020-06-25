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Ekonomi Çayın sahibi çalıştı kalitesi tavan yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çayın sahibi çalıştı kalitesi tavan yaptı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs sürecinde üreticinin kendi çayını kendisinin toplamasının yaş çay bahçelerinin sağlığı ve geleceği için iyi olduğunu, kuru çay kalitesini de arttırdığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yaş çay üreticilerinin kendi imkanları ile oluşturdukları ekiplerle toplama işlemi gerçekleştirilirken çay belgesi sahibi 199 bin 645 üretici birbirine yardımı da ihmal etmedi. Çok az miktarda Türkiye içerisindeki işçilerle gerçekleştirilen çay tarımında yetkililer bahçelerin de yeniden canlandığını aktardı. Alim, şöyle konuştu: “Yerli ve yabancı işçiler çayın hasadında çok az görev aldı. Üreticiler yıllar sonra ilk kez çayın aile ürünü olduğu gerçeğini gördü. Üretici ailece bahçeye girerek hasadını yaptı. Çay kesinlikle dalında kalmadı. Biz de verdiğimiz söz gereği hiçbir üreticimizi mağdur etmedik. ÇAYKUR kendilerine gelen çayın tamamını kota nispetinde aldı. Sürgünde 245 bin ton yaş çay alıp 50 bin ton kuru çay ürettik. Nöbetçi fabrikalarımızda alımlar devam ediyor. Bir kaç gün içinde 246 bin tona çıkabilir.”

Yusuf Ziya Alim

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