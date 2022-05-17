Cem Yılmaz’dan konuklarına Hepsiburada tavsiyesi

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, yeni reklam filminde bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright’ın E-ticaret NPS (Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması” sonuçlarına göre “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” olduğunu Cem Yılmaz’ın eğlenceli senaryosuyla tüm Türkiye’ye duyuruyor.
Cem Yılmaz’ın başrolünde oynayıp, yönetmen koltuğunda oturduğu reklam filminin senaryosu, Cem Yılmaz’ın konuklarına bir şarkıyla Hepsiburada’yı ‘tavsiye etmesi’ üzerine kurgulandı. Reklam filmi, Amerikalı ve Çinli misafiriyle yemek yiyen ünlü komedyene yöneltilen “Hepsiburada’yı çok seviyorsunuz, neden?” sorusuyla başlıyor. Bu soruya Çince verdiği “Çince nasıl söyleneceğini bilmiyorum” yanıtının ardından bir şarkı ile cevap vermek isteyen komedyen, ünlü şarkı ‘Cancion Del Mariachi’nin Hepsiburada’ya özel uyarlamasını seslendiriyor.
Cem Yılmaz’ın Hepsiburada’nın en önemli farkının ‘güven’ olduğunun altını çizdiği, ‘Yarın Kapında’ ve ‘Kapında İade’ gibi hayatları kolaylaştıran Hepsiburada hizmetlerine dikkat çekerek misafirlerine de Hepsiburada’yı tavsiye ettiği şarkıya, sonunda misafirler ve restorandakiler de eşlik ediyor. Marka mesajlarını eğlenceli performansıyla aktaran reklam filminde, Cem Yılmaz “Hepsi burada başlar” diyor ve ‘Türkiye’nin en çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası’ olduğunu tüm Türkiye’ye duyuruyor.
- Künye:
- Yönetmen - Cem Yılmaz
- İdari yapımcı - Öner Faruk Işık
- Uygulayıcı yapımcı - Onur Çakır
- Görüntü Yönetmeni - Yağız Yavru
- Yapım Amiri - Hasan Gündüz
- Yardımcı Yönetmen - Murat Dündar
- Sanat Yönetmeni - Burak Yıldırım
- Kostüm - Baran Uğurlu
- Saç - Yaşar Ertem
- Makyaj - Emre Aki
- Işık Şefi - Kadir Yazıcı
- Set Amiri - Adnan Aydın
- Şarkı: CANCION DEL MARIACHI, Cesar Rosas, BMG Bumblebee c/o Zeplin Edisyon