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Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 777 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Mayıs altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 479,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 178 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Mayıs altın fiyatları
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 178 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 479,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00 477,20 479,00 479,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.144,00 3.165,00 3.157,00 3.178,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 437,00 442,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.072,00 3.092,00 3.085,00 3.105,00
  • Yarım Ziynet 1.536,00 1.546,00 1.543,00 1.553,00
  • Çeyrek Ziynet 768,00 773,00 772,00 777,00

Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu: Arsa fiyatları uçtu
FOTOĞRAF 6
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Orhaneli ilçesi Akalan köyünde yapılan araştırmalarda 20 yıllık altın rezervi olduğu tespit edildi. Büyük bir firma bölgede sondaj çalışması yapmaya hazırlanıyor. Köylüler ise bu duruma siyanür tehlikesi nedeniyle karşı çıkıyor.
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Rezervin bulunduğu alanda tarlaları olan köylülerin arsaları rezerv olduğunun duyulmasının ardından 3 kat arttı. Köye emlakçıların biri gidip diğeri geliyor. Akalan köyünde yaşayan Mustafa Bozkurt'un altın rezervinin bulunduğu alanda 2 tarlası bulunuyor. Daha önce kimsenin yüzüne bakmadığı tarlalara emlakçılar 2 katı fiyat verdi.
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Ama o bu duruma yanaşmadı 5 katı fiyat vermesi halinde tarlalarını satmayı düşünüyor. Köylülerin edindiği bilgiye göre bölgedeki rezerv 20 yıl yetecek kapasitede olduğu ve her vurulan kepçeden bir çeyrek altın büyüklüğünde altın çıkacak kapasitenin olduğu öğrenildi.
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Bölgede tespit edilen 315 bin ton cevheri başka bir firma 2015 yılında çıkartmak istemiş köylülerin yaptığı eylemler sonucunda şirket madeni çıkartamamıştı. Geçtiğimiz yıl bölgeye başka bir firmanın araştırma yapmak için gelmesi üzerine ise köydeki emlak piyasası canlandı.
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Altın rezervinin bulunduğu bölgede 2 tane tarlasının olduğunu ifade eden Mustafa Bozkurt, Köyümüzde yoğun bir altın madeni olduğu söyleniyor. Rezervin olduğu bölgede 2 tane tarlam var burada altın madeni olduğunu geçen yıl öğrendik. 100 bin lira olan tarlama bir anda 150 bin lira vermeye başladılar. Ben de durumdan şüphelenip vermedim. Ama tarlalarımın değeri 5 katına çıkarsa hiç düşünmeden satarım. Köyden diğer vatandaşların da bölgede arsaları var emlakçılar sıklıkla gelip gidiyor. Sadece benim tarlaya 3 tane emlakçı gelip gitti. Tarlaları almak istediler ama anlaşamadık. Burada 20 yıl yetecek altın olduğu söyleniyor dedi.
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Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu: Arsa fiyatları uçtu
Bursa'da kimsenin yüzüne bakmadığı tarlalar 20 yıllık altın rezervi bulunmasının ardından altın kadar değerlendi.


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