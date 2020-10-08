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Çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ekim altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 784 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,68 artışla 484 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 209 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 209 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,68 yükselişle 484 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 475,80 476,00 483,80 484,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.136,00 3.157,00 3.188,00 3.209,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 433,80 437,80 441,20 445,20
  • Lira(Tam) Ziynet 3.065,00 3.085,00 3.116,00 3.136,00
  • Yarım Ziynet 1.532,00 1.542,00 1.558,00 1.568,00
  • Çeyrek Ziynet 766,00 771,00 779,00 784,00

Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
FOTOĞRAF 6
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Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
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Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
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Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.

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