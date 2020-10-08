Çeyrek altın ne kadar oldu? 8 Ekim altın fiyatları Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 784 lira oldu İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,68 artışla 484 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 209 liradan satıldı.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 17:38 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 17:44 AA