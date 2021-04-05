Altın düşüşle kapattı: Çeyrek altın 729 lira oldu

Teknoloji

Facebook hakkında inceleme başlatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı. Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Bilgileri sızdırılanlar arasında 20 milyon Türk vatandaşı da bulunuyor.