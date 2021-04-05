Ekonomi Altın düşüşle kapattı Çeyrek altın 729 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Altın düşüşle kapattı: Çeyrek altın 729 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 729 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 983 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 983 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 453,00 453,20 449,50 449,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.985,00 3.006,00 2.962,00 2.983,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 413,20 417,20 410,00 414,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.917,00 2.937,00 2.895,00 2.915,00
  • Yarım Ziynet 1.459,00 1.469,00 1.448,00 1.458,00
  • Çeyrek Ziynet 729,00 734,00 724,00 729,00
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