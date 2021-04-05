Altın düşüşle kapattı: Çeyrek altın 729 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 983 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- CUMA PAZARTESİ
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 453,00 453,20 449,50 449,70
- Cumhuriyet Ata Lira 2.985,00 3.006,00 2.962,00 2.983,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 413,20 417,20 410,00 414,00
- Lira(Tam) Ziynet 2.917,00 2.937,00 2.895,00 2.915,00
- Yarım Ziynet 1.459,00 1.469,00 1.448,00 1.458,00
- Çeyrek Ziynet 729,00 734,00 724,00 729,00