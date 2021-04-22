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Ekonomi LNGde atağa kalktık Cezayirden yola çıkan gemisi yarın Türkiyeye ulaşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

LNG'de atağa kalktık: Cezayir'den yola çıkan gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Türkiye'nin boru hatlarına yönelik alternatif olarak alımına ağırlık verdiği sıvılaştırılmış doğal gaz LNG'de ithalat aralıksız tam gaz devam ediyor. Gemilerin biri gidip diğeri gelirken son olarak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Cezayirden yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiyeye ulaşacak
"Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 18 Nisan'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Türkiye'den enerjide LNG atağı: Gemilerinin biri gidip diğeri geliyor!
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Türkiye'nin gemilerle çeşitli ülkelerden taşınan sıvılaştırılmış doğalgaza ağırlık vermesi enerji piyasasında da dengeleri değiştirdi.
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Gelen son verilere göre, İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,2 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu.
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Öte yandan Türkiye'nin boru hatları üzerinden ithal ettiği gaz ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 50'nin üzerine çıkarak LNG rakamının altına da geriledi.
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Türkiye'nin LNG tarafında attığı bu adım başta Rusya olmak üzere boru hatları ile gaz tedarik eden ülkeleri telaşlandırırken, Rus enerji şirketi Gazprom Export ise geçtiğimiz Kasım ayında LNG'ye karşılık spot boru gazı ithalatı için adım atmıştı. Rus şirketin hamlesini yorumlayan uzmanlar ise; yeni fiyat hamlelerinin kapıda olduğuna dikkat çekmişti.
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​İşte son 1 yıl içinde Türkiye'ye gelen LNG gemileri..
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27 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 4 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. Gemide 138 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyor.
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31 Ocak'ta ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan ayrılan Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan Castillo De Caldelas adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 18 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı. Gemide 176 bin 300 metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyordu.
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4 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 8 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. Gemide 144 bin 888 metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyordu.
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8 Ocak'ta ABD'nin Cove Point Limanı'ndan ayrılan 154 bin 948 metreküp kapasiteli Gaslog Salem adlı LNG gemisi 21 Ocak'ta İzmir Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
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4 Kasım'da Cezayir'den ayrılan Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 12 Kasım'da İzmir Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Gemide 138 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyordu.
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31 Ekim tarihinde Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Lalla Fatma N'Soumer adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaştı. Gemi 144 bin 888 metreküp kapasiteli.
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​15 Aralık'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Ougarta adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 20 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşan gemi 171 bin 800 metreküp kapasiteli.
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31 Aralık'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 138 bin 89 metreküp kapasiteli Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 5 Ocak'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
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1 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan dev LNG gemisi 5 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaştı. Lalla Fatma N'Soumer adlı gemi 144 bin 888 metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz taşıdı.
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11 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 23 Haziran'da Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı. Gemi toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli.
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı, Marmara Ereğlisi'ne götüren 118 bin 363 groston ağırlığında 290 metre boyundaki 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı Bahama Adaları bandıralı tanker 25 Nisan'da Türkiye'ye ulaştı.
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Türkiye'den enerjide LNG atağı: Gemilerinin biri gidip diğeri geliyor!
Türkiye'nin boru hatları üzerinden gerçekleştirdiği doğalgaz ihracatına alternatif daha ucuz maliyetli LNG ithalatı tam gaz devam ediyor. Gemilerinin biri gidip diğeri gelirken özellikle İran ile boru hatları üzerinden yapılan gaz ithalatındaki düşüş ise dikkat çekiyor. İşte Türkiye'ye son bir içinde gelen LNG gemileri ve taşıdıkları sıvılaştırılmış doğal gaz miktarları..


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