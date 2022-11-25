Ekonomi Çiftçilerin TMOya verdiği "Satışa Konu Alım Satım Belgesi" için süre uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçilerin TMO'ya verdiği "Satışa Konu Alım Satım Belgesi" için süre uzatıldı

Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday ve arpa satışı yapan çiftçilerin, "Satışa Konu Alım Satım Belgesi"ni teslim etme süresi 16 Aralık'a kadar uzatıldı.

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Haber Merkezi AA
Çiftçilerin TMOya verdiği Satışa Konu Alım Satım Belgesi için süre uzatıldı
Ekonomi

"TMO Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, buğday ve arpa ürünlerini TMO Genel Müdürlüğüne satışını gerçekleştirmiş olmasına rağmen, tarımsal üretim sürecinin devam etmesi, salgın şartları gibi nedenlerle köy ve mahallelerden il ve ilçe müdürlüklerine giderek "Satışa Konu Alım Satım Belgesi" teslim edemeyen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda çiftçilerin, "Satışa Konu Alım Satım Belgesi"ni teslim etme süresi 16 Aralık'a kadar uzatıldı. Bu tarih daha önce 30 Eylül olarak belirlenmişti.

Ayrıca, "Satışa Konu Alım Satım Belgesi" kabul edilecek ilçeler listesine, Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçeleriyle Çankırı'nın Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu ilçeleri eklendi.

Karar, 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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