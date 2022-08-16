Ekonomi Çinli otomobil devi Türkiyeye geri dönüyor İlk tanıtılacak model belli oldu
OTOMOTİV

Çinli otomobil devi Türkiye'ye geri dönüyor: İlk tanıtılacak model belli oldu

Üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapmaya hazırlanan Çinli otomobil şirketi Chery ilk olarak Tiggo 8 Pro modelini Türkiye pazarına tanıtacak.

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Haber Merkezi İHA
Çinli otomobil devi Türkiyeye geri dönüyor: İlk tanıtılacak model belli oldu
Tiggo 8 Pro modeli

Çinli otomobil şirketi Chery, Tiggo 8 Pro modelini yakın bir zamanda Türkiye pazarına tanıtacağını duyurdu.

İç kısmı lüks şekilde dekore edilen model, birinci sınıf VIP koltukların eklenmesiyle özel bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

Aracın iç mekanı teknolojik bir görünüm sunuyor. Model; açık kahverengi, sıkı oturan koltuklar, heykel ve üç boyutluluk hissini geliştirmek için şık kapitone teknolojisiyle tasarlandı.
Şirket, Tiggo 8 Pro modelinin sürüş ve binme konforunu ele alırken, önde gelen koltuk üreticileri Lear ve Aident’in deri koltukları modelde kullanıldı. Şirketin NVH laboratuvarı tarafından oluşturulan 34 db derin deniz sessizlik alanı ise sürücüye farklı bir deneyim sunuyor.

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