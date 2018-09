Crate and Barrel Türkiye faaliyetini sonlandırıyor Crate and Barrel, yaklaşık 5 yıl önce Zorlu Center'da açtığı mağazayla başlattığı Türkiye operasyonlarını Ataköy'deki Galleria AVM'de bulunan son mağazasını da kapatarak sonlandırıyor. ABD'li dev mobilya perakendecisi daha önce de Akasya AVM, İstinye Park, Nurolpark, Next Level ve Nişantaşı mağazalarını kapatmıştı.

30 Eylül 2018