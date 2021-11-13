Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye töreninde konuştu: Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye yerleştirme töreninde konuşuyor. https://t.co/bAJWTtvxiR

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yatırım tutarı 2.5 milyar Euro olan bu otoyol ve köprü projesini yap işlet devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor. Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme ve vakit gelirlerinden elde edecekleri büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. İstanbul havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımız ile havalimanlarımızı yaygınlaştırdık geliştirdik.

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AA

(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

MUHALEFETE KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devam niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.

İki de bir ana muhalafetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenenlere sakın ha Kanal İstanbul’a girmeyi, Kanal İstanbul’a girenler kesinlikle paralarını alamazlar… Sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye fırsatları olmayacak. Bu söylemler bunların devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ve devlete ne kadar ihanet içinde olduklarının bir göstergesidir.

Başkanlıklarını ellerinde buldukları belediyelerde ne yapıyorlar bunlara bakın. Verdikleri hangi sözü tuttular. Muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalettir.

#1915ÇanakkaleKöprüsü 🇹🇷



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AA

87 TABLİYEDEN 81'İNİN MONTAJI BİTTİ

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olacak. Çanakkale Boğazı'nda yükselen köprü Asya ile Avrupa kıtalarını bir kez daha kara yoluyla birleştirecek. Köprüde araçların geçeceği yol tamamlanmak üzere.

Zemini oluşturan 87 tabliyeden 81'inin montajı bitti. Kalan tabliyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 blok halinde köprüye yerleştirilecek.

Ardından asfaltlama, korkuluk ve trafik düzenlemeleri yapılacak.

AA

"Simgelerin köprüsü"

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

AA

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

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AA

FOTOĞRAF 68 \"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.<br><br> ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi. Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılması planlandı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşecek. Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.<br><br> Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak. Çalışmaları süren köprü havadan drone ile görüntülendi.<br> \"Simgelerin köprüsü\"<br><br>Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak. \"2x3\" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor. Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Simgelerin köprüsünde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı Büyük gün yarın: 1915 Çanakkale Köprüsünde son kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle yapılması planlanıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4,5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'nı da alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinçle yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı, artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak. 1948 yılında kurulan ve uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ABD, Washington DC merkezli, International Road Federation (IRF) tarafından 6- 9 Kasım 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de düzenlenen 18'inci Dünya Kongresi kapsamında IRF Global Road Achievement ödülleri sahiplerini buldu. 18 Mart 2022’de hizmete girecek ve dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü içinde barındıracak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, IRF tarafından 'Proje Finansmanı' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Finansman yapısıyla dünyada takdir kazanmaya devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, daha önce 11 finans ödülü kazanmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi ödülünü almak üzere, Türkiye Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdülkadir Uraloğlu, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Atilay Yılmaz, KGM İşletmeler Dairesi Başkanı Ahmet Gülşen, KGM Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, ÇOK A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ÇOK A.Ş. CFO’su Murat Sarıkaya ile beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ödül töreninde hazır bulundu. 'GURUR DUYUYORUZ'<br><br>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, çoklu finansman yapısıyla dünyadaki sayılı projeler arasında yer alıyor. Projenin finansmanının bir yıl gibi kısa zamanda sağlandığına, kaynak çeşitliliği ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisiyle kısa sürede önemli başarıya imza atıldığına değinen Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Arıoğlu, “Projemiz IRF tarafından verilen bu ödülle beraber dünyanın saygın kurumları tarafından 12 ayrı finansman ödülüne layık görüldü. Önemli bir başarıya imza attık, bundan gurur duyuyoruz” dedi. Proje ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız ise yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan proje için 3 milyar eurodan fazla yatırım yapıldığını ve projenin finansmanı için 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlandığını belirtti. Bacaksız, 2018 Mart ayında sağlanan kredinin yüzde 70'lik kısmının 19 yabancı banka ve finans kuruluşundan, yüzde 30'luk kısmının ise Türk bankaları tarafından temin edildiğine dikkat çekti. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, IRF tarafından verilen ödülle beraber aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 12 global finans ödülünün sahibi oldu.<br> 1915 Çanakkale Köprüsü, Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü'<br>unvanına kavuşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden büyük başarı Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, daha hizmete açılmadan büyük başarılar elde etmeye başladı. International Road Federation (IRF) tarafından 8 Kasım 2021 akşamı Dubai'de düzenlenen ödül töreninde, 'Proje Finansmanı' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 1915 Çanakkale Projesi daha önce 11 finans ödülü

kazanmıştı.



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FOTOĞRAF 13 Son 19 yılda Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu​, şu bilgileri verdi: \"Nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Osmangazi Köprüsü'nün dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu ve Menemen Çandarlı Otoyollarını, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik.\" 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay<br><br>\"Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale otoyol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor\" diyen Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: \"1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklık ile cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek. Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.\" Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: \"1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız.\" 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Karaismailoğlu, köprüyle ilgili önemli bir detayı açıkladı.

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FOTOĞRAF 11 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolundan yürüyerek Anadolu'dan Avrupa kıtasına geçti. Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki şantiyeye gelen Bakan Karaismailoğlu, köprünün deniz üzerindeki çalışmaları için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan yoldan beraberindekilerle yürüyüşe başladı. Çalışanlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren, Anadolu Kulesi'nde verdiği molada ve bazı noktalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, yürüyüşü 3,5 saatte tamamladı. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrupa Yakası'nda Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir tarafından karşıladı. Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Bakan Karaismailoğlu, köprü için, Montajlanan tabliye blokları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü büyük oranda tamamlanıyor. Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık 'asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Anadolu'dan Avrupa kıtasına 3,5 saatte geçti 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde, Asya Ankraj Sahası'ndaki kedi yolu üzerinden saat 13.00 sıralarında Asya'dan Avrupa kıtasına geçmek için yürüyüşe başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saat 16.30 sıralarında, yapımı süren 4 bin 608 metrelik köprü yolunu tamamladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 28 Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü. Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan \"kedi yolu\"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi. BiP'te paylaş

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