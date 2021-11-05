Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Denizi ile ilgili kararı imzaladı Bakan Kurum duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Denizi ile ilgili kararı imzaladı! Bakan Kurum duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini belirterek "Hedefimiz; Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Denizi ile ilgili kararı imzaladı! Bakan Kurum duyurdu
Bakan Kurum

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi.

Zengin bir flora ve faunaya sahip, 200 balık türüne ev sahipliği yapan

Göç eden birçok balık türünün yumurtlama alanı olan Marmara Denizi ve Adalar'ın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi sayımızı 19'a çıkardık.

Bu tarihi kararla; ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz.

Marmara Denizi'mizi gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz.

Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve Yaşatan Bir Marmara!

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