Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Öncelik yerli ve milli üretim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin barış planına sert tepki: Bu bir işgal projesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Trump ve Netanyahu'nun sözde Ortadoğu barış planına tepki gösteren Erdoğan, "Yüz yılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Kudüs satılık değildir, kimse 'bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine girmesin. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur" ifadelerini kullandı.