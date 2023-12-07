Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKM açıklaması: Görevini yaptı aşamalı bir şekilde azaltılıyor

Ekonomi politikasındaki yol haritasının 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile netleşmesi, Merkez Bankasının düzenlemeleriyle piyasalarda sağlanan güvenin etkisiyle, KKM hesaplarındaki artış eğiliminin tam tersine döndüğünün de görüldüğünü kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ekonomi politikasındaki yol haritasının 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile netleşmesi, Merkez Bankasının düzenlemeleriyle piyasalarda sağlanan güvenin etkisiyle, KKM hesaplarındaki artış eğiliminin tam tersine döndüğünün de görüldüğünü kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KKM, ağustos ayı ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesine yükseldikten sonra, 1 Aralık haftası itibarıyla 694 milyar lira eksilerek 2 trilyon 714 milyar lira seviyesine inmiştir. Başından itibaren geçici bir düzenleme olarak kurgulanan KKM görevini yapmış olup finansal piyasalarda istikrarı zedelemeden aşamalı bir şekilde azaltılmaktadır.