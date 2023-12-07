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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKM açıklaması: Görevini yaptı aşamalı bir şekilde azaltılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin açıklamada bulundu. KKM hesaplarındaki artış eğiliminin tam tersine döndüğünü kaydeden Yılmaz, "Başından itibaren geçici bir düzenleme olarak kurgulanan KKM görevini yapmış olup finansal piyasalarda istikrarı zedelemeden aşamalı bir şekilde azaltılmaktadır." dedi.

Semih Bozkuş
19:39 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rezervlerde yükselme, bütçe disiplini, cari açıkta düşüş eğilimi ve enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı politikalarımız risk algılarında ciddi gerilme ile birlikte yatırım ortamını iyileştirmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerindeki artış ve Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin açıklamada bulundu.

"KKM görevini yaptı"

Ekonomi politikasındaki yol haritasının 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ile netleşmesi, Merkez Bankasının düzenlemeleriyle piyasalarda sağlanan güvenin etkisiyle, KKM hesaplarındaki artış eğiliminin tam tersine döndüğünün de görüldüğünü kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KKM, ağustos ayı ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesine yükseldikten sonra, 1 Aralık haftası itibarıyla 694 milyar lira eksilerek 2 trilyon 714 milyar lira seviyesine inmiştir. Başından itibaren geçici bir düzenleme olarak kurgulanan KKM görevini yapmış olup finansal piyasalarda istikrarı zedelemeden aşamalı bir şekilde azaltılmaktadır.

Rezervlerde yükselme, bütçe disiplini, cari açıkta düşüş eğilimi ve enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı politikalarımız, risk algılarında ciddi gerilme ile birlikte yatırım ortamını iyileştirmektedir. İlk 9 aylık büyümemiz yüzde 4,6 olup istihdam ve ihracat artışı devam etmektedir. 13 çeyrektir kesintisiz süren büyümemiz, tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranımız ve enflasyonun aylık bazda düşüş eğilimine girmesiyle birlikte reel göstergelerde kaydettiğimiz ilerlemeyi, finansal göstergelerimizde de görüyoruz. Siyasi güven ve istikrar zemininde, ekonomik istikrar ve kalıcı sosyal refah yolunda ilerlemeye devam edeceğiz."




#kur korumalı mevduat
#merkez bankası
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
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