Demir koridoru da açılsın: Türkiye’den dünyaya diplomasi dersi

Türkiye’nin girişimleriyle BM, Rusya ve Ukrayna arasında kurulan Tahıl Koridoru, Kiev’e umut oldu. Dünyanın önemli demir çelik üreticisi olan Ukrayna, piyasaya süremediği ürünlerin de kurulan koridordan dünya pazarına taşınmasını istiyor.

YENİ LİMANLAR EKLENEBİLİR

Tahıl koridoru işlemeye devam ederken Ukrayna’dan ürün taşıyan gemilerin sigorta şirketleri, tahıl koridorunun işleyişi konusunda gemi işletmecilerini bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, bilgilerin Ukrayna’daki resmi makamlardan alındığı belirtilerek, Kiev’in kullanılan liman sayısı ile taşıma hacmini artırmak istediği belirtildi. Ukrayna’nın yeni limanları da koridora dahil etmek için İstanbul’daki Koordinasyon Merkezi ile müzakere yürüttüğü ifade edildi.

Taras Kachka

DÜNYAYA TAŞINSIN

Yazıda diğer dikkat çekici nokta da demir çelik konusundaki ifadeler oldu. Ukrayna makamlarının koridor aracılığıyla Ukrayna limanlarında bekleyen demir çelik ürünlerinin de dünya pazarına taşınması için girişimde bulunacağı kaydediliyor. Kiev’den yapılan açıklamalar da sigorta şirketinin gönderdiği yazıyı doğruluyor. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kachka İngiliz basınına yaptığı açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasının başta demir çelik olmak üzere diğer malları kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

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Türkiye’den dünyaya diplomasi dersi

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna politikasını gündemine taşıdı. Türkiye’nin savaşta büyük bir oyuncu olarak ortaya çıktığı belirtilen analizde Ankara’nın, Ukrayna ile güvenlikten Rusya ile enerji iş birliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk yapmaya kadar birçok cephede yer aldığına vurgu yapıldı.

BATI ÜLKELERİ TÜRKİYE’Yİ İZLESİN

NATO’nun hayati öneme sahip bir üyesi olan Türkiye’nin Amerika ve Avrupa’dan farklı bir pozisyon alarak hareket eden bir ülke olduğuna dikkat çekildi. Ukrayna’ya silah sağladığı aynı zamanda ise Rusya’ya yapılan yaptırımlara katılmadığı ifade edildi. “Ankara’nın yaklaşımı, Rusya ile nasıl başa çıkılacağı konusunda Batı’ya dersler sunuyor.” ifadelerine yer verildi. Ankara, PKK ile ilgili sorunlar nedeniyle askeri bloğun İsveç ve Finlandiya’ya doğru genişlemesini aylarca engelledi. Bu, Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarına öncelik verme eğilimini gösteriyor. Analizde Türkiye’nin en önemli rolü, Moskova ile Kiev arasındaki tahıl ve gıda tedariki sorununda arabuluculuk yapması olduğu ifade edildi.

HAYATİ ÖNEME SAHİP