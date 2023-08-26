Depremin vurduğu Hatay'da günlüğü bin 500 TL’ye usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor

Depremden etkilenen kentlerde büyük bir mücadele ortaya koyuluyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu 11 kent, adeta yerle bir oldu. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği bölgede, hummalı çalışmalar yürütülüyor. Enkazlar kaldırılıyor, hasarlı binalar yıkılıyor, deprem konutları yükseliyor.

Bu süreçte ise çalışacak işçiye ihtiyaç duyuluyor.

Evler onarılmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala bölgeden ayrılar depremzedeler geri dönmeye başladı. Vatandaşların dönmeye başlamasıyla asrın felaketinde hasar alan evler de onarılmaya başlandı.

İnşaat ustasının yevmiyesi bin 500 TL

Deprem sonrası iş göçünün olduğu Antakya’da inşaat ustası yevmiyeleri günlük bin 500 TL’yi buldu. Diyarbakır, Bingöl, Adana, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ustanın geldiği kentte hala usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor.

"İşçi bulamıyoruz, usta bulamıyoruz"

İnşaat ustası Hikmet Karaköse, deprem bölgesindeki iş yoğunluğuna dikkat çekerek, “Bingöl’den deprem bölgesi olan Hatay’a çalışmaya geldik. Burada büyük sıkıntılar var; işçi bulamıyoruz, usta bulamıyoruz. Deprem bölgesinde hayli bir iş yoğunluğu var ama usta bulamıyoruz. Şu anda bin 500 TL usta yevmiyesi, bin-bin 200 TL arası işçi yevmiyesidir.” dedi.

"Hatay’da aşırı bir iş yoğunluğu var"