​Direksiyonu kayıtdışına kırmışlar

Yeni ehliyet alan veya araba kullanmayı unutanlara özel ders veren eğitmenler, artan talebe yetişemeyince işin kayıtdışı piyasası gecikmedi. Ülkemizde araç sayısındaki yükselişe bağlı olarak direksiyon kurslarına yoğun ilgi var. Saati 150 liradan başlayan eğitimlerde, birçok hoca günde 10 kişiye hizmet verebiliyor.

GÜNLÜĞÜ BİN 500 LİRAYI BULUYOR

Hal böyle olunca bireysel çalışanlar günde bin 500, yakıt gibi masraflar çıkınca da en az bin lira net kazanç sağlayabiliyor. Aslında işi uzunca bir dönem emekli öğretmen ve askerler yaptı, şimdilerde ise hemen herkesin ek hatta ana kazanç kapısına dönüştü. Bu konuda yetki olmak için, birçok kriter yanında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen kurumlarca verilmiş ‘Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi’ almak gerekiyor. Ancak piyasadan öğrendiğimize sürücü kursu piyasasındaki hareketliliğe bağlı olarak birçok kişi meslek standartlarını yerine getirmeden ders veriyor.

SERTİFİKASIZ EĞİTMENE DİKKAT

Eksik belge ile çalışanlar yanında ‘iyi araba kullanıyorum’ diyerek bu işe soyunanlar mevcut. Bazıları sürücü kurslarında perde arkasından faaliyet gösterirken, bazıları da internet ve sosyal medya ilanları ile müşteri arıyor. Müşteri diyoruz çünkü, araç kullanımı gibi önemli ve hayati bir konuda nasıl ders verildiğini bilmiyoruz. Hizmet satın aldığınız mobil uygulamalarda 'direksiyon hocası' başlıklı ilanları görebilirsiniz. Normalde MEB tarafından verilen yetki belgesinin denetlenmesi gerekiyor.

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Sürücü kurslarının ders saatine bakın

Bazı sürücü kursları yoğun ders talebini kazanca dönüştürmeyi çoktan başarmış. Bu kurumlar, öğrencilere 14 saatlik yasal sürenin altında eğitim vererek özel ders almaya yönlendiriyor. Aslında, hiçbir merkez size 6 saatlik program yazarak geri kalanı için ücret isteyemez. Zira süreç, öğretme olayından çıkarak öğrenciyi yolunacak kaza dönmüş durumda. Öte yandan eğitmen adı altındaki kişilerin çoğu 2 saatin altındaki istekleri kabul etmiyor. 2’şer saatten 5’er günlük programı şart koşanları da görebilirsiniz. Denetim dışı alınan derslerin sonuçları ise malumunuz.

Kolay kazanç uğruna...

Bu kayıtdışı piyasada kolay para kazanma uğruna birileri geçiyor direksiyon başına. Sonunu düşünmeden basıyor gaza. Gerçekten bu kadar kolay mı derseniz. Orasını bilmem. İçimdeki hissiyatı anlatmak için bir Batman filmi repliğine kıralım direksiyonu: "Planı olan bir adam gibi mi duruyorum. Benim ne olduğumu biliyor musun? ben arabaları kovalayan köpek gibiyim. Eğer yakalasam bile ne yapacağımı bilemem. Anlarsın ya… ben sadece yaparım."

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