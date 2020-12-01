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Ekonomi Doğal gazda fiyatlar değişmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda fiyatlar değişmedi

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. Aralık ayında gaz fiyatı, konutlar için 1000 metreküpe 1251 TL olarak kaldı.

Haber Merkezi AA
Aralık ayında doğalgaz fiyatları değişmeyecek.
Aralık ayında doğalgaz fiyatları değişmeyecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

  • Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Türkiye'nin kaderini değiştirecek enerji filosu: Akdeniz ve Karadeniz'de karış karış petrol arıyorlar
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Türkiye'nin kaderini değiştirecek enerji filosu: Akdeniz ve Karadeniz'de karış karış petrol arıyorlar
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Yabancı arama şirketlerinin
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Yabancı arama şirketlerinin "Balıktan başka bir şey yok" dediği noktada doğal gaz bulan Türkiye'nin hikayesi
Komşuları yeraltı zenginlikleriyle milyarlarca dolar kazanırken en büyük bütçe giderini enerji harcamaları oluşturan Türkiye'nin, türlü zorluklarla dolu doğal gaz keşfi hikayesi. 1970'lerde başlayan arama macerası; yabancı şirketlere verilen teşvikler, yerli aramalara bütçe ayrılamayışı ve sonunda milli kaynaklarla Tuna 1'de tarihin en büyük enerji keşfine uzanan kilometre taşlarıyla dolu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
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