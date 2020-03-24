Dolar 6,60 seviyesinden geri döndü: İşte yeni gün rakamları

Bayraktar'ın yerli solunum cihazı kampanyasına bir destek de ASELSAN'dan

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar solunum cihazlarının Türkiye'de hızlı bir şekilde üretilmesi için harekete geçtiklerini duyurmuş, imkanları olanları da bu kampanyaya destek olmaya davet etmişti. Çok geçmeden kampanyaya ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'den videolu cevap geldi. Görgün, 'ASELSAN olarak Selçuk Bayraktar Bey'in başlattığı kampanyaya destek olarak biosys firmasına üretim için destek olmaya, 250 adet cihaz siparişi verme kararını aldık. Sadece cihaz siparişi vermekle kalmayarak bu konuda üretim yapan tüm yerli ve milli şirketlerimize teknolojik olarak mühendislik hizmeti ve alt yapı hizmeti olarak destek verme kararı da aldık. Devletimizi yanındayız. Milletimizin hizmetindeyiz.' dedi.