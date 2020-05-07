Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 7,2130 liradan alınan dolar, 7,2150 liradan satılıyor. 7,7940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7580 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,2130 liradan alınan dolar, 7,2150 liradan satılıyor. 7,7940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7580 lira olmuştu.
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