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Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı? 7 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, dün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı. Dolar/TL'de bugün de yükseliş sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,2130 liradan, avro 7,7960 liradan güne başladı.

Haber Merkezi AA
7 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları
7 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları

Serbest piyasada 7,2130 liradan alınan dolar, 7,2150 liradan satılıyor. 7,7940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7960 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7580 lira olmuştu.

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