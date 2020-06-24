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Dolar güne nasıl başladı? 24 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8460 liradan, avro 7,7520 liradan güne başladı.

Haber Merkezi AA
24 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları
24 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Serbest piyasada 6,8440 liradan alınan dolar, 6,8460 liradan satılıyor. 7,7500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7680 lira olmuştu.

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