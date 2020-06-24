Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 6,8440 liradan alınan dolar, 6,8460 liradan satılıyor. 7,7500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7680 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,8440 liradan alınan dolar, 6,8460 liradan satılıyor. 7,7500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7680 lira olmuştu.
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