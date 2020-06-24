Dolar güne nasıl başladı? 24 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları Dolar güne nasıl başladı? Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8460 liradan, avro 7,7520 liradan güne başladı.



Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 09:21 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 09:26 AA