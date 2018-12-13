Bankaların tuzu kuru

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sadece dışardaki değil, içerdeki yatırımcılara da odaklanılması gerektiğini vurguladı. Hazine olarak bireysel yatırımcıya dolar ve avro tahvil ihracını başlattıklarını müjdeleyen Albayrak, "Bu çercevede devlet olarak bizde önümüzdeki pazartesi kamu olarak başlatıyoruz. Hazine olarak dolar avro hazine garantili devlet garantili yüzde yüz tahvil ihracına başlıyoruz. Bireysel yatırımcı vatandaşımız gelip alabilecek. Sermayesini parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek. Altın tahvili yapmıştık. Tekrar başlıyoruz. Yine bu çerçevede güvence altında. Bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım. Bu da yatırımcı ilişkileri, sadece halka açık borsadaki şirketler değil, halka açılmayı düşünen yurt dışından sermaye hareketliliği noktasında Türkiye'ye ilgi alaka duyan en önemlisi Türkiye hiçbir dönemde bu kadar cazip, olmayacağı gerçeğinden hareketle sizlerin senkronize koordineli, aynı noktaya ateş eden iletişimi çok önemli" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen zirveye katıldı.

'DAHA YENİ BAŞLADIK'

Berat Albayrak, şirketlerin artık finanstan insan kaynaklarına kadar her alanda dünyadaki en ileri, en çağdaş uygulamalarla değişimde öncü hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin kararlılıkla uygulanan reformlar sayesinde çok önemli mesafe aldığını ifade eden Albayrak, "Yeter mi? Yetmez. Daha yeni başladık. 2-3 günde 10 bin dolarlar, 11 bin dolarlar… Kimse kusura bakmasın. Türkiye olarak biz 10-11 bin dolarla yetineceksek biz bu işi bırakalım. Rekabet ettiğimiz ülkelerde birçok şeyde 3-5 adım öndeyiz. O zaman iyi top oynama dönemi değil, gol atma dönemi, çok top çevirdik artık skor elde etmeli" diye konuştu.

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TİCARET SAVAŞLARI RİSK İŞTAHINI ETKİLİYOR

Zirvenin açılışında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise, gelişmiş piyasalarda yaygınlık kazanan kitle fonlama platformlarının Türkiye’de de hayata geçmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Finansal piyasalarda fon toplarken, portföy yönetirken, kamuya bilgi sunarken ve benzeri pek çok alanda kullanılan finansal teknolojilerin iş yapma yöntemlerini yeniden şekillendirdiğini ifade eden Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

“Finansal sistemin işleyişi değiştiği gibi, aynı zamanda küresel finansal sistemin yapısında da değişiklikler görülüyor. Özellikle yaşanan ticaret savaşları ve uluslararası siyasal belirsizlikler risk iştahını etkiliyor. Küresel risk faktörlerine karşı dayanıklı olmanın yolu ise bankacılık sistemi ile yeterli derinliğe ve ürün çeşitliliğine sahip sermaye piyasalarından oluşan dengeli bir finansal altyapıya sahip olmayı gerektiriyor."

‘Bankalarımızın tuzu kuru’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son yıllarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye’deki yerli yatırımcıyı da endişelendirdiğini ve mevduata kaydıklarını söyledi. “O zaman sermaye piyasalarını yatırıma ısındırmamız lazım” diyen Bakan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Burada sizlere de iş düşüyor. Bankalarımızın bilonçalarında uyuyor mevduatlar. Bankalarımız da zaten tuzu kuru rahat. Hazineye satarız paraları garantili bir şekilde sıkıntı yok. O dönemde bitti göreceğiz. O zaman biraz hareketlendirmemiz lazım yatırımcıları o bilonçaları. İçerde 176 milyar dolar mevduat var. 110 milyarı dolar, 65 milyarı avro. Önemli bir kısmı mevduatlar kurumsal bireysel. Bunları sermaye piyasalarında büyüme ve hareketlendirmeyi yapacak olan yine sizlersiniz.”

Olumlu bir döneme girdik

Zirvede düzenlenen panelde finans piyasalarına ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye’nin şu anda bir normalizasyon sürecini yürüttüğünü söyledi. Binbaşgil, “Soru işaretleri tabii ki bitmiş değil ama daha olumlu bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir iştah gözlemliyorum. Şu an en zoru geride bıraktığımızı düşünüyorum. Tabii ki ev ödevlerimiz var ama ileriye yönelik biraz daha iyimserim. Enflasyon çeşitli nedenlerle çok yüksek noktalara gelmişti, şimdi orada da aşağı yönlü bir trendi görüyoruz. Şirketlerimiz bence mümkün olduğu kadar bildiği konuları yönetmeli, bilmediği alanlardan mümkün olduğunca uzak durmalı” dedi.

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KOBİ’lere destek şart

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, borsada işlem görmeyen büyük ölçekli şirketlerin piyasalara çekilmesi kadar KOBİ’lere destek sağlayacak yapıların oluşturulmasının da ekonomi açısından önem taşıdığını vurguladı. Taşkesenlioğlu, konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikli alanlara yatırım yapan küçük ve orta ölçekli şirketlere fon sağlanması amacıyla bu şirketlere borsada kolaylaştırılmış kotasyon koşulları getirilerek paylarının yeni bir pazarda işlem görmeleri sağlanabilir.”