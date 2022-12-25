Hükümetin bundan bir yıl önce devreye aldığı Kur Korumalı Hesap uygulamasının devreye alınmasının ardından Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın yürüttüğü liralaşma politikası, kurların yükselişini frenledi. Yürütülen liralaşma politikaları sayesinde, dolar küresel piyasalarda aşırı değerlendiği halde Türkiye’deki yükselişi sınırlı kaldı.

Spekülatörlerin ve sosyal medyadaki asılsız yaygaraların aksine önemli bir dengeye oturan dolar, yılı 19 liranın altında tamamlıyor. Son aylarda adeta sabitlenen dolar/TL seviyesi 18,66 seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcıların ve dövize ihtiyacı olan kesimlerin yılsonu dolar beklentisi ise 18,71 olarak şekillendi. Benzer bir tablo Avro/TL seviyesinde de var. Yatırımcıların yıl sonu Avro/TL beklentisi ise 19 lira 88 kuruş.

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YILI 18,7 LİRA İLE KAPATIR

Borsa İstanbul Vadeli Opsiyon İşlem Borsası’nda da yatırımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bu yönde. Yıl sonu dolar beklentisiyle yapılan dolar kotasyonlarında doların yıl sonu uzlaşma fiyatı 18 lira 71 kuruş oldu. VİOP’un duyurduğu cuma günkü bültene göre; 75 bin 618 işlemle yatırımcılar, 1 milyar 416 milyon 99 bin 22 liralık işlem yaptı. Yatırımcıların dolar/TL için uzlaşma fiyatı ise 18 lira 71 kuruş olarak şekillendi.

TL’YE GÜVEN ARTTI

Doların kontrol altına alınması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık 2021 manifestonun en önemli meyvesi oldu. Vatandaşların da sahip çıkmasıyla TL’ye güven arttı. Birikim sahiplerini dolar ve avro gibi yabancı paralardaki yükseliş riskine karşı korumayı garantileyen kur korumalı uygulamasını tercih eden 2 milyon 130 bin kişi, yaklaşık 1 trilyon 470 milyar lirasını TL cinsi hesaplarda değerlendirdi. Bir yılı geride bırakan kur korumalı hesap uygulaması, bankalardaki mevduat dağılımını da tersyüz etti. 2021’de bankalardaki mevduatın %64,5’i dövizdeyken bugün oran yüzde 48’e kadar geriledi.

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3 AYDIR YERİNDE SAYIYOR

Geçtiğimiz aralık ayında doların 25 liraya, hatta 50 liraya yükseleceği bilgisini sosyal medyadan sorumsuzca yayan spekülatörlerin aksine dolar/TL seviyesindeki artış yüzde 40 civarında oldu. Aralık 2021’de gördüğü 18 lira 34 kuruş zirvesinin ardından, Kur Korumalı uygulamasının devreye alınması sayesinde gerileyen Dolar/TL seviyesi, 13,21 ile 2021’i tamamladı. Martta 14,55 liraya, Haziran’da 16,68 liraya, eylülde ise 18,45 liraya yükselen dolar, yaklaşık 3 aydır adeta yerinde sayıyor.

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