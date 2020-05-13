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Ekonomi Dolardaki düşüş sürüyor 7 liranın altına indi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 7 liranın altında: 13 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolardaki düşüş sürüyor: 7 liranın altına indi

Geçtiğimiz hafta 7,27 ile tarihi zirveleri gördükten sonra düşüşe geçen dolar/TL, bugün önce 7,02 seviyelerine ardından 7 liranın altına çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları
13 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları

Londra merkezli saldırıların ardından geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gören dolar alınan tedbirler ve atılan adımlarla hızla düşüşe geçmeye başladı.

Dün 7,01 seviyelerine kadar gerileyen dolar yeni günde 7 TL'nin üzerinden başlamasının ardından çok geçmeden 7 liranın altına indi.

Dolar/TL 08:19 itibariyle 6,99'dan işlem görürken aynı dakikalarda euro/TL ise 7,60'dan el değiştiriyor.

21 MİLYARLIK ADIM

Öte yandan Türkiye Varlık Fonu, 3 kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması için çalışma başlattı.

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