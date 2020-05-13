Dolardaki düşüş sürüyor: 7 liranın altına indi

Ekonomi

Esnek koşulla herkes yararlanabilir

Hayata geçirilen birçok düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirten Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, vergi dilimlerindeki uygulamalara devletin destek olmasının önemli olduğunu belirtiyor. Arslan, kısa çalışma ödeneğinden tüm emekçilerin yararlanması için koşulların esnetilmesi gerektiğini savunuyor.