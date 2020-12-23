Ekonomi DSİden 2021de 394 tesis Zirai gelir yaklaşık 5 kat artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

DSİ’den 2021’de 394 tesis: Zirai gelir yaklaşık 5 kat artacak

DSİ’den 2021’de 394 tesis: Zirai gelir yaklaşık 5 kat artacak

Devlet Su İşleri, gelecek yıl 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 HES ve 137 taşkın tesisi olmak üzere 394 tesisi tamamlayacaklarını açıkladı. Genel Müdür Kaya Yıldız, “Türkiye’de zirai üretimin üçte ikisi DSİ vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde gayri safi milli zirai gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti.
​Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımları artırarak çalışmaya devam ettirdiklerini belirterek, gelecek yıl 51 baraj, 39 gölet ve bent, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 16 hidroelektrik santrali (HES) ve 137 taşkın tesisi olmak üzere toplam 394 tesisi tamamlayacaklarını açıkladı. Türkiye’nin bütün illerini su yapılarıyla ihya etmeyi sürdürdüklerini belirten Yıldız, şunları ifade etti: “Türkiye’de zirai üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi milli zirai gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır.”

18 YILDA 8 BİN 695 TESİS YAPILDI

  • Su ve sulama yatırımlarında bütün imkanlarını seferber ettiklerini ve son 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti: “Son 18 yılda 600 baraj, 423 gölet ve bent, 1457 sulama tesisi, 253 toplulaştırma projesi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi, 590 hidroelektrik santrali ve 5 bin 89 taşkın tesisi olmak üzere toplam 8 bin 695 adet tesisi hizmete aldık. Böylece, sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık.” Bu yıl ise yaklaşık 10,3 milyar liralık yatırım yaptıkları bilgisini veren Yıldız, 15 baraj, 38 gölet ve bent, 75 sulama tesisi, 31 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 6 HES ve 150 taşkın tesisi olmak üzere toplam 333 tesisi hizmete alarak 791 milyon liralık zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl tüm projelere 10,3 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.
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