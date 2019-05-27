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Ekonomi Dünya Bankasından Türkiyeye 500 milyon euro
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon euro

Dünya Bankası kentlerde sürdürülebilir kalkınma için Türkiye'ye 500 milyon euro finans verilmesini onayladı.


Haber Merkezi Reuters
Dünya Bankası
Dünya Bankası

Dünya Bankası tarafından Cuma günü yayımlanan bültene göre finansman toplu ulaşım, su dağıtımı, atık yönetimi, enerji verimliliği, itfaiye hizmetleri ve sosyal hizmetler alanındaki belediye yatırımlarında kullanılacak.

Dünya Bankası'nın Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Türkiye'nin büyüyen kentleri giderek artan iklim ve felaket riskleriyle karşı karşıya. Bu riskler Türk vatandaşlarının yaşamının iyileştirilmesi ve hizmetlerin ulaştırılması için geniş bir yelpazede sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı gerektiriyor" dedi.

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