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Dünya ile yarışan Türk mimara 4 ödül birden

Türk mimarın Taşkent projelerine 4 ödül birden Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı projeler ve aldığı ödüllerle adından söz ettiren mimari tasarım ofisi iki design group, Asia Pacific Property Awards’ta Taşkent projeleri ile 4 ödül aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
iki design group Kurucu Ortağı Y. Mim. Murat Kader
iki design group Kurucu Ortağı Y. Mim. Murat Kader

Saygın mimarlık ödüllerinden olan ve 26 yıllık bir geçmişi olan Property Awards (Gayrimenkul Ödülleri) 2019-2020 Asya Pasifik ayağının kazananları belli oldu.

Geçtiğimiz gün Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Hotel’de gerçekleşen galada Türkiye’nin önde gelen mimari tasarım ofisi iki design group, bu kez Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yer alan birbirinden farklı 4 projesi ile dünyanın en iyileri ile yarıştı.

En İyi Kamu Servisi Mimarisi, En İyi Etkinlik Alanı Mimarisi, En İyi Karma Kullanımlı Yüksek-yapı Mimarisi ve En İyi Alışveriş Merkezi Mimarisi kategorilerinde ödüllendirilen projeler sırasıyla President Boulevard, Canal Tashkent, Tashkent Tower ve Aktepe Circle oldu. President Boulevard, Canal Tashkent ve Aktepe Circle kıta birinciliği ve büyük final için yarışa devam edecek.

“İstanbul tecrübemizi bu kez Taşkent’e taşıdık”

iki design group Kurucu Ortağı Y. Mim. Murat Kader kazanılan ödüllerle ilgili, “Ülkemizde edindiğimiz tecrübeler bize Taşkent gibi tarihi ve kültürüyle zengin bir kentte özenle düşünülmüş ve seçkin projeler uygulama şansı sundu. Bu projelerin ödüle layık olduğunu ve global arenada yarışabilir tasarım standartlarına sahip olduğunu biliyorduk.

  • Özbekistan’a yakışır çok sayıda proje üretmeye devam ediyoruz” dedi. iki design group bu başarıyla birlikte ulusal ve uluslararası ödül sayısını 70’e çıkardı.
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