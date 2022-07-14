Ekonomi Dünyaca ünlü ekonomist Brooks Türkiye ihracatla yükseliyor
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Dünyaca ünlü ekonomist Brooks: Türkiye ihracatla yükseliyor

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Brooks, paylaştığı grafikle beraber Türkiye'nin emsallerine göre son 5 yılda ihracat hacimlerinde büyük bir gelişme yaşadığına dikkat çekerek, Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı.” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyaca ünlü ekonomist Brooks: Türkiye ihracatla yükseliyor
Robin Brooks

Dünya ekonomisi Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin de artırdığı zor koşulardan geçerken, Türkiye ekonomisi ihracattan güç alarak büyümesini sürdürüyor. 2022'nin ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi ise 250 milyar dolar.

"Rekabet gücü yüksek"

Bu aşamada Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracattaki rekabet gücünün yüksek olduğunu kaydetti.

İhracat hacminde görülmemiş bir artış yaşadı"

Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı.” ifadesini kullandı.

"Türkiye hızla yükselecek"

Brooks, “Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar -en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü- büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek.” yorumunu yaptı.

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