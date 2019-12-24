​“e-Fatura’da Yeni Arayışlar” paneli düzenlendi

Haliç Üniversitesi tarafından Sektörel Bilgilendirme Toplantıları kapsamında “e-Fatura’da Yeni Arayışlar” paneli, 20 Aralık Cuma günü, Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz’un açılış konuşmasını yaparken, panelin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak üstlendi. Panelin konuşmacıları, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve İstanbul Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği Başkanı Ethem Yüksel Kahveci oldu.

Gençlerin önünü açıyor, düşünen, proje geliştiren, üreten gençler hedefliyor

Panelin açılış konuşmasını yapan Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, şunları belirtti:

“Üniversitemizin yarattığı kaynakları; eğitimde, araştırmalarda ve teknoloji merkezimizde değerlendiriyoruz. Gençlerin önünü açarak, düşünen, proje geliştiren ve üreten gençleri hedefliyoruz ve üniversite olarak ev sahipliği yapıyoruz. 35 yılı aşkın sanayideki deneyimimi, eğitim sektörüne aktarırken, üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırarak, başarılı çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Teknoloji çağındayız. Teknolojiyi üretenlerin efendi, teknolojiyi tüketenlerin köle olacağı bir çağa doğru hızla ilerliyoruz. Ülke olarak daha çok teknoloji üretmeliyiz ve bu noktada hepimiz daha çok çalışacağız” dedi.

Bilişim sektöründe, her yıl 10 bin yeni yazılım mühendisine ihtiyaç var

Türkiye’nin, bilgi ve üretim teknolojilerinde bölgesel bir merkez olması gerektiğini anlatan Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, şunları kaydetti:

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“Ülke olarak nitelikli genç nüfusumuz ile yazılım trenine muhakkak binmeliyiz. Yazılım trenine bindik, bindik. Eğer binemezsek, teknolojiyi tüketenler konumuna düşerek, köle olacağımız bir çağa doğru ilerliyor oluruz. Zira yazılımda, nitelikli insan kaynağının olması başarıya ulaşmak için yeterlidir. Genç bir nüfusumuz var ve daha çok nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çalışmalara devam etmeliyiz. Bilişim sektöründe, her yıl 10 bin yeni yazılım mühendisine ihtiyaç bulunuyor. Özetle, yerli yazılım firmalarının önü açılırsa, hem bulunduğumuz coğrafyada bilgi ve üretim teknolojilerinde bölgesel bir merkez olabiliriz, hem gençlerimize istihdam sağlayabiliriz” diye konuştu.

Uyumsoft, özel entegratörler arasında lider konumdadır

e-Fatura süreçlerinin 2015 yılından itibaren işletmelerin gündeminde olduğunu ifade eden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Uyumsoft olarak, %100 yerli sermaye ile yola çıkan, 23 yıldır ERP ve e-Belge uygulamalarında ürünler ve hizmetler sunan yerli bir yazılım şirketiyiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’deki 6 ofisimizde 200’ün üzerindeki çalışanımız ve ekosistemimizdeki bini geçen iş - çözüm ortağımız ile on binlerce müşterimize hizmet veriyoruz. Ürün ailemizde, ERP (cloud, bulut, mobil), e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vb) uygulamaları, ekoTicari, ekoHR, ekoSMMM, ekoCARİ, Banka Bakiyem gibi ürünler bulunuyor. Bilindiği gibi, e-Fatura süreçleri 2015 yılından itibaren Türk işletmelerinin gündemine girmişti. e-Fatura’nın ardında, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi 40’a yakın e-Belge uygulamaları iş dünyasının gündemine gelmeye devam edecektir. Uyumsoft olarak, e-Fatura pazarında özel entegratörler arasında lider konumdayız” dedi.

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2020’de, e-Fatura’da yeni bir dönem başlıyor, binlerce yeni mükellef geçiş yapacak

2020 yılı itibariyle binlerce yeni mükellefin e-Fatura sürecine geçiş yapacağını anlatan İstanbul Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği Başkanı Ethem Yüksel Kahveci, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere, 19 Ekim 2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile, çok kapsamlı bir elektronik belge düzenlenmesi gerçekleşti. 2020 tarihi itibariyle yeni bir dönem başlıyor ve binlerce yeni mükellef, Elektronik Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vb) uygulamalarına geçiyor olacaktır. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sürece girecek olan yeni mükellefler için sayılı günler kalmıştır. Nitekim, teknolojideki gelişmeyle birlikte, işletmelerde dijital dönüşüm yaşamaya başladı. Dijitalleşmenin süreçlerinden birisi, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi süreçleri kapsayan elektronik belge uygulamaları olmaktadır” şeklinde konuştu.