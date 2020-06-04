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Ekonomi Edirnede cins tavuk yetiştiren esnaf mavi yumurta talebine yetişemiyor
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Edirne haberleri... Cins tavuk yetiştiren esnaf 'mavi yumurta' talebine yetişemiyor

Edirne'de cins tavuk yetiştiren esnaf 'mavi yumurta' talebine yetişemiyor

Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı. Çiftliğinde mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besleyen Nebi Eyikeyf, "Mavi yumurtanın kalitesinin bilincinden olanlar koronavirüsün etkisiyle daha çok tüketmeye başladı. Şu anda gelen talebe cevap vermekte çok zorlanıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Kökeni Şili olan araucana cinsi tavuk mavi yumurtluyor.
Kökeni Şili olan araucana cinsi tavuk mavi yumurtluyor.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besleyen Nebi Eyikeyf, salgın döneminde mavi yumurtaya olan ilginin artmasından dolayı talebe cevap vermekte zorlandığını söyledi.

AA
Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.

Edirne Ziraat Odası'ndan emekli olduktan sonra hobisi olan tavuk yetiştiriciliğini küçük ölçekli bir işletmeye çeviren 62 yaşındaki Eyikeyf, kökeni Şili olan ve mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besliyor.

AA
Nebi Eyikeyf, salgın döneminde mavi yumurtaya olan ilginin artmasından dolayı talebe cevap vermekte zorlandığını söyledi.

Eyikeyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk sayısını gelen talep doğrultusunda yıllar içinde artırdığını ifade etti. Mavi yumurtayı yaygınlaşması ve herkese ulaşması için bir liradan satışa sunduğunu belirten Eyikeyf, "Mavi yumurtanın kalitesi ve protein değerleri diğer yumurtalardan farklı. Bu yumurtayı tadanlar zaten aradaki farkı hemen anlıyor" dedi.

AA
Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.

Salgın döneminde vatandaşların daha sağlıklı ve besleyici ürünlere yöneldiğini dile getiren Eyikeyf, şunları kaydetti:

  • "Mavi yumurtaya ilgi aşırı derecede arttı. Mavi yumurtanın kalitesinin bilincinden olanlar koronavirüsün etkisiyle daha çok tüketmeye başladı. Şu anda gelen talebe cevap vermekte çok zorlanıyorum. Gönlüm herkese ulaştırmayı istiyor ancak çok zorlanıyorum. Türkiye'nin birçok iline kargoyla hem damızlık hem de mavi yumurta yolluyorum.Edirne içinden olan müşterilerimize de mavi yumurtayı ulaştırıyoruz. İsteyenler çiftliğimize gelip folluklardan kendileri yumurta topluyor."

Edirne'de cins tavuk yetiştiren esnaf
FOTOĞRAF 10
Title
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besleyen Nebi Eyikeyf, salgın döneminde mavi yumurtaya olan ilginin artmasından dolayı talebe cevap vermekte zorlandığını söyledi.
Title
Edirne Ziraat Odası'ndan emekli olduktan sonra hobisi olan tavuk yetiştiriciliğini küçük ölçekli bir işletmeye çeviren 62 yaşındaki Eyikeyf, kökeni Şili olan ve mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besliyor.
Title
Eyikeyf, mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk sayısını gelen talep doğrultusunda yıllar içinde artırdığını ifade etti.
Title
Mavi yumurtayı yaygınlaşması ve herkese ulaşması için bir liradan satışa sunduğunu belirten Eyikeyf, Mavi yumurtanın kalitesi ve protein değerleri diğer yumurtalardan farklı. Bu yumurtayı tadanlar zaten aradaki farkı hemen anlıyor. dedi.
Title
Salgın döneminde vatandaşların daha sağlıklı ve besleyici ürünlere yöneldiğini dile getiren Eyikeyf, şunları kaydetti:
Title
Mavi yumurtaya ilgi aşırı derecede arttı. Mavi yumurtanın kalitesinin bilincinden olanlar koronavirüsün etkisiyle daha çok tüketmeye başladı. Şu anda gelen talebe cevap vermekte çok zorlanıyorum. Gönlüm herkese ulaştırmayı istiyor ancak çok zorlanıyorum. Türkiye'nin birçok iline kargoyla hem damızlık hem de mavi yumurta yolluyorum.Edirne içinden olan müşterilerimize de mavi yumurtayı ulaştırıyoruz. İsteyenler çiftliğimize gelip folluklardan kendileri yumurta topluyor.
Title
Title
Title
Title
Edirne'de cins tavuk yetiştiren esnaf "mavi yumurta" talebine yetişemiyor
Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.

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