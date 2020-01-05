Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunan turistler 270 milyon euro bıraktı

Edirne geçen yıl, komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin akınına uğradı. Dövizde kur farkı nedeniyle alışveriş için özel araçlar ve turlarla kente gelen turistler, gıdadan tekstile hemen her şeyi satın alıyor.

Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı verilerine göre Edirne'ye, 2 milyon 166 bin 483 bin Bulgar, 570 bin 382 Yunan turist giriş yaparken, iki ülke vatandaşlarını sayısı 2 milyon 736 bin 865 oldu. Özellikle hafta sonlarını tercih eden Bulgar ve Yunan turistler, alışverişlerini yaparken, geceleri otellerde konaklıyorlar.

DHA Edirne geçen yıl, komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin akınına uğradı.

"270 milyon euro harcadılar"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, alışveriş için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin 2019 yılında 270 milyon Euro harcayarak, ülke ekonomisine ciddi oranda döviz girdisi sağlandığını söyledi.

Yunan ve Bulgar turistin döviz kur farkı nedeniyle Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyleyen Zıpkınkurt, "Edirne için 2019 yılı çok parlak bir yıl oldu, Yunan ve Bulgar turist sayısında artış var. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl Edirne için hedef belli oldu. Geçen yıl Edirne'ye gelen Yunan ve Bulgar turist sayısına göre 2020- 2021 yıllarında hedefimiz komşu 2 ülkeden 5 milyon turistin gelmesi. Bunlar bizim için sevindirici. Geçen yıl 2 milyon 700 bin civarında Yunan ve Bulgar turist ağırladık. Gelen Yunan ve Bulgar turistin kentte harcadığı para ile ilgili yaptığımız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 Euro harcıyorlar. Buna göre 270 milyon Euro ülke ekonomisine katkı sağlandı. Bu da sevindirici. Dolayısıyla esnafımız da mutlu, turizm şirketleri de durumdan memnun. 2020 hedefimizde 5 milyon Yunan- Bulgar turisti ağırlamakla beraber yerli ve yabancı turist sayısında 2023'e kadar 10 milyona çıkarmak" dedi.

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DHA Dövizde kur farkı nedeniyle alışveriş için özel araçlar ve turlarla kente gelen turistler, gıdadan tekstile hemen her şeyi satın alıyor.

"Hizmet sektöründe büyüme var"

Zıpkınkurt, Edirne'de hizmet sektöründe hızlı büyüme olduğuna dikkat çekerek, "Edirne'de hizmet sektöründe çok ciddi bir büyüme var. Bunun dışında tekstilden konfeksiyona, gıdadan kozmetiğe, aklınıza ne gelirse her şeyi alıyorlar. Bu nedenle Edirne'de yeni mağazalar açılıyor. Edirne yeni markalarla tanışıyor, bu bizim için sevindirici. Edirne tam anlamıyla bir turizm kenti oldu. Edirne Valiliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf Odası ile birlikte, esnafa ücretsiz Yunanca ve Bulgarca kurslar veriyoruz. Bu kurslar tüm yıl devam ediyor. Bu kursa katılanlara basit iletişim kurma öğretiliyor. Esnafımız da bu kurslardan çok memnun" diye konuştu.

FOTOĞRAF 11 Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti. Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti. ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ <br> <br> Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı. İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi. EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI <br> <br> İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı. Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı. ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI <br> <br> Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu. İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi. BiP'te paylaş

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Esnaf satışlardan memnun

Kent pazarında tezgah açarak kıyafet satan Mehmet Can, satışlardan memnun olduklarını söyledi. Pazara en çok Bulgar turistin geldiğini söyleyen Can, "Bulgar turistler sabahın erken saatlerinde gelip alışveriş yapıyorlar. Kur farkı nedeniyle toptan satışta yapıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.

Pazardaki bir esnaf da satışlardan memnun olduğunu ifade ederek Yunan ve Bulgar turistin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

DHA Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı verilerine göre Edirne'ye, 2 milyon 166 bin 483 bin Bulgar, 570 bin 382 Yunan turist giriş yaparken, iki ülke vatandaşlarını sayısı 2 milyon 736 bin 865 oldu.

"Her şey çok ucuz"

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşardığı Kırcaali kentinden ailesiyle alışveriş için Edirne'de kent pazarına gelen Hasan Ahmetov, "Burada her şey yarı fiyatına. Her şeyi buradan satın alıyoruz. Ucuz olmasının yanı sıra Türk malları daha kaliteli. Her hafta sonu Edirne'ye gelip tekstilden gıdaya alışveriş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nişan çikolatasını Edirne'den aldı

Bulgaristan'dan yaşayan soydaşlardan Osman Mustafa, nişan çikolatasını Edirne'de aldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta nişanlanıyorum. Bu nedenle Edirne'ye gelip nişan alışverişi yaptık. Buradan nişan çikolatamızı, kıyafet ve ev ihtiyaçlarını karşıladık. Fiyatlar çok uygun" diye konuştu.

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