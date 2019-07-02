Ekonomide 3 iyi haber

Uzun bir süre dövizde kalmayı tercih eden yabancı yatırımcılar Türkiye’de yeniden TL varlıklara ilgi duymaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinde S-400’lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye’nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiledi. Osaka dönüşü S-400’lerin bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den yaptırım beklemediğini yineledi. İyimserliğin artmasıyla beklemede olan yabancı yatırımcı elindeki dövizleri satıp hisse senedi ve tahvil aldı

DOLAR SERT DÜŞTÜ

ABD ve Çin arasında ticaret savaşında atılan adımlar ve görüşmelerin yeniden başlamasıyla gelişen ülke paraları dolar karşısında değerlendi. Cuma günü 5.7980’den kapanan dolar kuru, 1 Temmuz gününe yüzde 1’in üzerinde bir düşüşle başladı ve 5.70 seviyesinin altına indi gün içinde ise 5,62’ye kadar geriledi. Avroda da benzer seyir gözlendi. Cuma günü 6.63 ile kapanan avro dün gün içinde 6,39 seviyelerine geriledi. Yılın ikinci yarısının ilk haftasında iç piyasanın beklediği en önemli veri büyüme için öncü göstergelerden olan sanayi PMI verisi ve çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon. Mayıs ayında yüzde 18.71 gelen TÜFE’nin baz etkisiyle yüzde 15’lere gerilemesi bekleniyor. Dışarıda da küresel PMI verileri izlenirken ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları önem taşıyor

BORSA İSTANBUL 100 BİNE KOŞUYOR

Doların sert düşüşü ile birlikte borsada da G-20 görüşmeleri etkisini gösterdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 2,26 artışla 98 bin 662 puandan başladı. Alımlar gün boyu devam etti. Endeks gün içinde en yüksek 99 bin 971 puanı gördü. Alımlarda banka hisseleri öne çıktı. Gün sonunda BİST 100 yüzde 3,37 değer artışıyla 99 bin 736 puandan tamamladı. Borsada toplam işlem hacmi de 8 milyar 714 milyon lira oldu. Tahvil bono piyasasında da olumlu havanın etkileri gözlendi. 10 yıllık tahvil yüzde 16.35, 2 yıllık tahvil de yüzde 19.28 düzeyinde işlem gördü.

REKLAM

PİYASALARDA İYİSER HAVA DEVAM EDECEK

Analistler piyasalardaki olumlu havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyor. Zaman zaman ufak çaplı kar realizasyonlarının yaşanmasının olumlu havayı bozmayacağı da belirtiliyor. Görüşlerine başvurduğumuz bankacılar, Türkiye’nin risk priminin de azaldığını bunun da TL varlıklara ilginin devam edeceğinin önemli bir göstergesi olduğunu dile getiriyor. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS’lerin 500’lerden 395’lere gerilediğini ve düşüşün süreceğini belirten Analistler konuşmasını şöyle sürdürdü: “CDS’lerle birlikte dolar kurunda da önce 5.50, sonra 5.20 TL seviyelerini görebiliriz. Borsada ise önce 100 bin sonra 104 bin hedefi şaşırtıcı olmaz”

ALTIN FİYATLARI DA SERT DÜŞTÜ

Yabancı yatırımcıların risk iştahını artırması altın fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Dün borsa cephesinde sevindirici gelişmeler yaşanırken altın fiyatlarında ise , 1 yılın en sert düşüşü gözlendi. Gelişmelerin etkisiyle ons altın yüzde 1,8 düşüşle 1.384 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 413 lira ve Cumhuriyet altını 1.691 liradan işlem gördü. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.