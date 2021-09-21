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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikli araçların kornaları Türkiye’den

Bursa’dan otomotiv devlerine 40 yıldır korna ihraç eden firmanın ürünleri, dünyanın en önemli elektrikli araç üreticileri tarafından da tercih ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrikli araçların kornaları Türkiye’den
Fotoğraf: Arşiv

Bursa’dan otomotiv devlerine 40 yıldır korna ihraç eden firmanın ürünleri, dünyanın en önemli elektrikli araç üreticileri tarafından da tercih ediliyor. Kentte 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan firma, bugüne kadar ürettiği yaklaşık 110 milyon kornanın yüzde 80’ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı. Çin’de de yatırım yapan ve sadece Bursa fabrikasında yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden firma, aralarında Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai, Opel ve Ford gibi markaların da bulunduğu birçok otomotiv üreticisinin bu alandaki ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Selim Baykal
Selim Baykal

TESLA VE XPENG'E TÜRK MALI KORNA

  • Otomotiv endüstrisinin yanı sıra tren ve gemi için de korna üreten firmanın ürünü, ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 2018’de uzaya yolladığı Roadster model araçta da kullanıldı. Son dönemde dünyanın önemli elektrikli araç üreticilerine tedarikçi olan Seger AŞ’nin Yönetim Kurumu Başkanı Selim Baykal, 70 ülkeye ürün ihraç ettiklerini dile getirdi. Baykal, “Elektrikli araçlarda bir numaralı oyuncuyuz. ABD’li Tesla ve Çin’deki Xpeng’in kornasını biz üretiyoruz. Yerli aracımız TOGG’un kornasını da biz sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.
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