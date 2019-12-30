En büyük risk iklim koşulları

2019, tarım sektörü için çok hareketli bir yıl oldu. Enflasyona bağlı olarak yükselen gıda fiyatları, buna karşın hükümetin aldığı tedbirler sayesinde piyasayı regüle etmesiyle yılı sonlandırdık. Alanda faaliyet gösteren, en önemli oyunculardan Gübretaş’ın Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile sektörü değerlendirerek, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve beklentiler üzerine konuştuk.

YAĞIŞ AZALDI TALEP DÜŞTÜ

“2019 yılında döviz kurlarının 2018’e göre daha stabil olması, faizlerin düşmesi, uluslararası piyasalarda kimyevi gübre ve hammadde fiyatlarının az da olsa gerilemesi, yurt içinde gübre fiyatlarını düşürdü” diyen Yumaklı, bu gelişmeler sonucunda yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir talep gerçekleştiğini belirtti. Sonrasında tarım alanlarının yeterli miktarda yağış almaması nedeniyle kimyevi gübre taleplerinin düştüğüne dikkat çeken Yumaklı, buna rağmen yıl sonu itibariyle bu yılın toplam 5,7 milyon ton gübre tüketimiyle tamamlanacağını öngördüklerini anlattı.

TEHDİT OLUŞTURMAYA BAŞLADI

2020 yılında tarımsal üretime yönelik en büyük riskin iklim koşullarından kaynaklanacağını anlatan Yumaklı, “Kuraklık ya da zamansız ve dengesiz yağışlar, bütün tarım alanları için tehdit oluşturmaya başladı. İç Anadolu’da mayıs ayında yağış olmazken, ürünün hasat edilmesi gereken temmuz ayında aşırı yağışlar meydana geldi. Bu nedenle ürünlerin kalitesi bozuldu” dedi. Öte yandan yeraltı kaynakları ile sulanan tarım arazilerinde suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını, maliyetlerin de arttığını ifade eden Yumaklı, şunları söyledi: “İç Ege Bölgesi’nde pancar üreticileri kuyuların kuruması nedeniyle yeterli sulama imkanı bulamadı. Ürünlerin hem verimi hem de kalitesinde düşüşler yaşandı.”

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YENİ YILDA TÜKETİM ARTAR

Yeni yılda Türkiye’deki olumlu ekonomik gidişata paralel olarak tarım sektörünün de büyümesine devam edeceğine inandıklarına işaret eden Yumaklı, “Ayrıca Türkiye’de makroekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte finansman maliyetlerinde yaşanan düşüş de, 2020 yılında sektör karlılıklarını pozitif yönde etkileyecek bir diğer faktör olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 2020 yılında ürün fiyatlarında üreticiler lehine dengeleme olmasını umduklarını bildiren Yumaklı, “Üretici gelirlerinin artması, gübre sektörü başta olmak üzere bütün tarım sektörünün canlanmasına zemin hazırlayacaktır. Üreticilerin kredi maliyetlerini düşmesi tarım sektörüne olumlu yansıyacak. Yeni yılda gübre tüketiminin 2019 yılına göre artacağı beklentimiz bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Arşiv

KAR MARJI 4,93’TEN 7,98’E KADAR ÇIKTI

Yumaklı, 2019’un ilk 9 ayında GÜBRETAŞ’ın toplam üretim miktarının 476 bin 762 ton gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Şirketin konsolide satış gelirlerinin ise geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 3,21 milyar lira olurken, bu yılın aynı döneminde 3,38 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildiren Yumaklı, “Bu yılın ilk 9 aylık döneminde 270 milyon lira esas faaliyet kârına ulaşan GÜBRETAŞ’ın esas faaliyet kâr marjı, yüzde 4,93’ten yüzde 7,98’e yükseldi” dedi.

KARLILIKTA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ ARTTI

2019 yılının ilk yarısında uluslararası fiyatlarda yaşanan belirsizlikler ve 2018’deki kur şoku kaynaklı enflasyondaki artışın, tarım faaliyetlerinin en önemli girdilerinden olan gübre fiyatlarında ve kâr marjlarında baskı oluşturduğunu kaydeden Yumaklı, “Yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisindeki dengelenme süreci, tekrar sağlıklı bir kârlılığa ulaşılacağı beklentisini yükseltmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılının ilk yarısında uluslararası fiyatlarda yaşanan belirsizlikler ve 2018’deki kur şoku kaynaklı enflasyondaki artışın, tarım faaliyetlerinin en önemli girdilerinden olan gübre fiyatlarında ve kâr marjlarında baskı oluşturduğunu kaydeden Yumaklı, “Yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisindeki dengelenme süreci, tekrar sağlıklı bir kârlılığa ulaşılacağı beklentisini yükseltmiştir” değerlendirmesinde bulundu. 99,3 MİLYON LİRALIK YATIRIM HARCAMASI

Yumaklı, 2019’un ilk 9 ayında Türkiye faaliyetlerinde 162,1 milyon liralık esas faaliyet kârı elde eden GÜBRETAŞ’ın, bu dönemde konsolide olarak sahip olduğu yüzde 11,98 FAVÖK marjıyla yıl sonu hedefi olan yüzde 12 FAVÖK marjına paralel bir seyir izlediğini belirtti. Şirketin Türkiye’de önemli yatırımlara imza atmaya devam ettiğini kaydeden Yumaklı, “İlk 9 aylık dönemde konsolide olarak 57,2 milyon liralık yatırım harcamasında bulunan GÜBRETAŞ, bu yılın aynı döneminde yatırımlarını yüzde 73,6 artırarak toplam 99,3 milyon lira yatırım harcaması yaptı” dedi.

40 BİN TON İHRACAT 10 MİLYON $ HACİM

Global piyasaların durgunlaşma sürecine girdiği bu ortamda ihracat oranlarının yıl içerisindeki artışı ile başarılı bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti: “Ülke portföyümüzü her yıl arttırmayı hedefliyoruz. İhracatımızın bu yıl sonu itibariyle 40 bin ton bandına erişerek, 10 milyon dolar üzerinde hacme ulaşmasını planlıyoruz. 2020 yılı için de var olan pazarlarımızdaki paylarımızı arttırmak adına çalışmalarımıza devam ederek, yeni pazar arayışlarımızı sürdürüyoruz.”

2020’DE FİYATTA ARTIŞ BEKLENMİYOR

Kompoze gübre fiyatlarının 2019 yılı ortasına kadar diğer gübre fiyatlarının aksine, fiyat gevşemesine direnç gösterdiğini belirten Yumaklı, “Yılın ikinci yarısı ve sonbahara doğru fiyat düşüşü gerçekleşti. Bunda en önemli etken gevşeyen hammadde girdileri ve talepteki azalış. 2020 yılının ilk çeyreğinde talepte ve fiyatta bir artış görülmesi beklenmiyor. DAP piyasasında uzun süredir devam eden fiyat düşüşlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini öngörmekteyiz” dedi.

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YIL SEKTÖR İÇİN İYİ GEÇECEK

2019 yılı son çeyreğinde iklim şartlarına bağlı olarak satışlarda geçmiş yıllara kıyasla bir düşüş olduğunun gözlendiğini aktaran Yumaklı, “Bu süreçte ekonomideki olumlu büyüme göstergeleri de dikkate alındığında, gübre sektöründe önümüzdeki yılın daha iyi geçeceği öngörülmektedir” diye konuştu.