Bakan Dönmez'den Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklama: Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yaklaşık 1 yıldır Şırnak’ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir" dedi.

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