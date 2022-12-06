Ekonomi Bakan Dönmezden Şırnaktaki petrol arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklama Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklama: Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yaklaşık 1 yıldır Şırnak’ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ​Fatih Dönmezden Şırnakta petrol açıklaması: Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "Yaklaşık 1 yıldır Şırnak’ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."

“Elektrik ya da doğal gaz için zam söz konusu değil”

"Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."

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