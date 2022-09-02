Enflasyon düştükçe büyüme hızlanacak

Türkiye, Yeni Ekonomi Modeli ile birlikte yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.6 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Büyüme rakamlarını Yeni Şafak’a değerlendiren organize sanayi odaları (OSB) başkanları, 2023 yılının ilk çeyreği ile birlikte büyüme rakamlarının çift haneye ulaşacağını söyledi. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Yeni Ekonomi Modeli’yle birlikte Türkiye’nin büyümesinin hızlandığını ve daha da artacağını söyledi.

Hasan Gültekin

YÜZDE 20’Yİ BULABİLİR

2023 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun gerilemeye başlaması ile birlikte büyüme rakamında çift hanenin görülebileceğini kaydeden Gültekin, “Hatta yüzde 20’lere kadar ulaşabileceğini düşünüyoruz. Pandemi sürecini en iyi değerlendiren ülke olduk. Avrupa ve Orta Doğu’nun üreticisiyiz. Pandemiden önce Çin’den ürün alan ülkeler bize yöneldi. Önümüzdeki dönemlerde birçok ülkeden daha fazla müşteri kazanarak büyümemizi yukarılara taşıyacağız. İvedik OSB olarak üretimimizi en iyi noktaya getirerek ekonomimizin yükselmesine katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu. Konya Akşehir OSB Başkanı Murat Balaman ise, büyüme rakamlarının daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyledi.

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SAVAŞ BİTİNCE ATILIM YAPARIZ

Balaman, “Sanayi bölgelerimizi sürekli olarak aktif tutmaya çalışıyoruz. Üretim ile büyüme katlanacak ve hızla devam edecek. Önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla üretim ve ihracat gerçekleştirerek en iyi yerlere geleceğiz. Dünyada büyüme liginde 2'nci sıraya gelmemiz çok güzel bir gelişme. Büyük ekonomilerin daraldığı bir dönemde, Türkiye’nin yüzde 7,6 büyümesi bizim güçlendiğimizi gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle birlikte ekonomimiz daha da büyük atılımlar gösterecektir” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ DENGEYE OTURMALI

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy da yüzde 7,6’lık büyüme ile Türkiye’nin önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini kaydeden Aksoy, “Gerek sektörel denge, gerekse uzun dönemde yatırım, istihdam ve katma değer sağlaması bakımından sanayi sektörünün ekonomi içinde önemli yer tuttuğu açıktır. Dövizin önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir hal alması ile büyüme katlanarak artacaktır" dedi.