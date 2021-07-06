​Enflasyonda ertelenen talep çıkışı

Kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla birlikte piyasalarda siparişler hızlanırken, ertelenen talep Haziranda enflasyona yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94 ile beklentileri aştı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 4,01 artış gösterdi.

TATİL VE DÜĞÜN SEZONU HARCAMALARI ARTIRDI

Pandemi nedeniyle ertelenen talebin zirve yaptığı haziranda fiyatlar ev eşyasında yüzde 4,50, eğlence-kültürde yüzde 4,46, lokanta-otellerde yüzde 3,82, ulaştırmada yüzde 2,97, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,70, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,40, konutta 1,18, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,88 ve sağlıkta ise 0,8 yükseldi. Alkollü içecek ve tütün ise aylık artış yüzde 0,01 geriledi.

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YILLIK ENFLASYON %17’NİN ÜZERİNDE

Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 22,04, artış gösterdi. Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,34, imalatta yüzde 45,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,22, su temininde yüzde 28,59 artış olarak gerçekleşti.

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ARA MALI FİYATLARININ YILLIK ARTIŞI YÜZDE 54

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 54,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 33,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,25, enerjide yüzde 41,74, sermaye malında yüzde 31,65 artış yaşandı. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,56, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,57, enerjide yüzde 7,28, sermaye malında yüzde 2,51 artış kayıtlara geçti.

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GIDA ENFLASYONU İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ

Ürün bazında aylık artış ve düşüşler incelendiğinde gıda fiyatlarının artan üretimle birlikte normalleştiği görülüyor. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,19 ile sarımsakta oldu. Bunu yüzde 17,63 ile patlıcan, yüzde 15,32 ile domates, yüzde 12,24 ile dolmalık biber, yüzde 11,43 ile kabak, yüzde 11,35 ile taze fasulye takip etti. Geçen ay, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turların fiyatı yüzde 51,60 artış ile dikkat çekti. Elektrikli süpürge yüzde 14,72 ile ikinci sırada, makyaj malzemeleri ise yüzde 14,60 ile üzüncü sırada yer aldı.