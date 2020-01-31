Enflasyonda hedefe yürüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Uysal, sıkı para politikasıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yaklaşacağını aktardı. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getiren Uysal, “Kararlarımızı verilere ve enflasyondaki gelişmelere göre alıyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefimize odaklanmış durumdayız. Bunu gerçekleştirmek için elimizdeki tüm araçları kullanacağız” dedi. Göstergelerin hedeflerle uyumlu ilerlediğini dikkat çeken Uysal, iyileşen ortam ile temmuz ayından itibaren güçlü faiz indirimleri yapıldığını hatırlattı. Uysal, küresel ekonomideki belirsizliklerin makroekonomik göstergeler üzerinde oluşturduğu riskleri de yakından izlediklerini vurguladı.

Merkez Bankası'nın taşınma konusunun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu anlatan Uysal,

İYİLEŞME POZİTİF YANSIDI

Enflasyon ve ülke risk primindeki iyileşmenin uzun vadeli faizlerin düşmesini sağladığını dile getiren Murat Uysal, “Böylelikle, kredi faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanmayla kredi büyümesi hız kazandı” diye konuştu. Eylül-Ekim 2019 döneminde enflasyonun tek haneye gerilediğini, yılın son iki ayında ise düşük bazın da etkisiyle arttığını hatırlatan Uysal, yılın yüzde 11,84 ile öngörülen seviyenin altında enflasyonla tamamlandığını kaydetti. Uysal, geçen yıl son çeyreğe ilişkin verilerin, büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığını ve sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğini gösterdiğini belirterek, gelecek dönemde cari işlemler dengesinin ılımlı seyir izleyeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

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GIDADA FİRE ENGELLENİYOR

Dolar cinsinden ithalat fiyatı artış oranının da yukarı yönlü güncellendiğini bildiren Ünsal, 2020 için gıda enflasyonu varsayımının yüzde 11 olarak korunduğu bilgisini verdi. Uysal, gıdadaki fire oranlarına ilişkin veri ve çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Yüzde 20'lere 30'lara varan fire oranları konuşuluyordu ancak son 2-3 yılda bu konuda ciddi önlemler alındı. Soğuk zincir ve gıda ürünlerinin taşınması noktasında önemli tedbirler alındı. Buradaki fire oranlarının da daha düşük seviyeye gelmesini bekliyoruz." dedi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazalaşma eğilimi olduğunu hatırlatan Uysal, bunun işlenmiş gıda fiyatlarında pozitif bir etkisinin görülebileceğini kaydetti.

TÜRK LİRASI DİRENÇ KAZANDI

Geçen yıl boyunca gerçekleşen reel faizin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Uysal, enflasyon görünümü ve yıl sonu beklentilerimize baktıldığında ise pozitif tablo bulunduğunu aktardı. Türk lirasının da son dönemde yaşanan gelişmelerden sonra dış şoklara karşı daha dirençli hale geldiğini belirten Uysal, reel sektör borçlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı: "Döviz borçluluğunun azaldığını ve dış dengede iyileşme olduğunu görüyoruz. Cari dengede belirgin bir iyileşme oldu. Dolarizasyondaki mevcut seviye yüksek olmakla birlikte 2019 Mayıs'ına göre toplam döviz mevduatlarının gördüğümüz en yüksek yüzde 56'lardan yüzde 51'lere geldiğini görüyoruz.”

KUR DENGELENDİ PİYASA CANLANDI

Merkez Bankası'nın nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmadığının altını çizen Murat Uysal, buna karşılık döviz kurunda istikrarı önemsediklerinin altını çizdi. Uysal, “İhracat ve ithalat gelişmelerine baktığımızda mevcut düzeylerin rekabetçi olduğunun tespitini yapıyoruz” dedi. Uysal, 2019 yılının son çeyreğinde döviz kuru oynaklığının azalmasının yurt içi piyasa koşullarının toparlanma sürecine büyük katkı sağladığını aktardı.Akaryakıt ürünlerinin enflasyona etkisini de değerlendiren Uysal, “Eşel mobil uygulamasının da katkısıyla petrol fiyatlarının yıl sonu enflasyon tahminine etkisinin 0,1 puan ile sınırlı kalacağını öngördüklerini söyledi.

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SALGINA KARŞI GEREKEN YAPILIR

Yeni tip koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki olası etkisini de değerlendiren Murat Uysal şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en önemli ekonomilerinden Çin üzerinde bu durum yayılmaya ve büyümeye devam ederse, tabii ki büyüme rakamları üzerinde ciddi etkisi beklenir. İlk olarak piyasalarda riskten kaçış ve risk algılamasının artması yönünde etki yarattı bununla birlikte de petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden oldu. Bu durumun nereye evrileceğiyle ilgili ciddi belirsizlikler var. Geçmişteki benzer durumlarda küresel ekonomi nasıl etkilenmiş takip ettik. Gerektiğinde elimizdeki tüm araçlarla adım atma imkanımız var."