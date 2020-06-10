Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi On binlerce çift düğün yapacak
İŞ DÜNYASI

​Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak

Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır düğünlerini erteleyen on binlerce çiftin beklediği tarih belli oldu. 1 Temmuz’da ülke genelindeki tüm düğün salonları açılıyor. Tarihin açıklanmasıyla salon işletmecilerinin telefonları kitleyen çiftler bu seferde kafalarındaki takvime göre düğün yapmanın telaşına girdi. Sektör temsilcileri kimsenin mağdur edilmeden ertelenen rezervasyonlar öncelikli kılınarak planlama yapılacağını belirtirken, bugün ilk defa salon kiralamaya gideceklerin ise temmuz ve ağustostaki aşırı yoğunluktan kaynaklı sonbahara doğru yer bulabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
3 ay içinde ertelenen düğün sayısının sadece İstanbul'da 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.
3 ay içinde ertelenen düğün sayısının sadece İstanbul'da 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Nisan, mayıs, haziran ayları için düğün hazırlıkları yapan ancak koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kalan on binlerce çifti sevindiren haber dün akşam saatlerinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 3 aydır kapalı olan düğün salonlarının 1 Temmuz itibariyle açılacağını kaydetti.

TELEFONLAR KİTLENDİ

Müjdeli haberi alan çiftler ise düğün salonu işletmecilerinin telefonlarını adeta kitledi. Hazırlıklara başlamak için işletmecilerden tarih almaya çalışan çiftler, davetiye, gelinlik, araç süsleme, ev kiralama vb. işler için bir an önce harekete geçmek istiyor.

Sadece İstanbul genelinde bin 200 civarında düğün salonu bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle 3 ay içinde ertelenen düğün sayısının ise 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Koronavirüs sürecinde düğün öncesi salonlar salgına karşı dezenfekte edilecek.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Tarihin açıklanmasıyla üzerlerinden büyük bir yükün kalktığını ve işletmecilerin yüzünün gülmeye başladığını dile getiren İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, zor bir süreç geçirdiklerinin vurgulayarak kimseyi mağdur etmeden tüm planlamaları yapacaklarını belirtti.

HAZIRLIKLAR BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Tarihin 20 gün öncesinden açıklanmasının her açıdan çok önemli olduğunun da altını çizen Dönmez, bu sayede evlenecek çiftlerin bugün itibariyle davetiye, gelinlik ve ev kiralama gibi bir takım işlemler için zaman kazanacağını söyledi. Düğün salonlarının koronavirüse yönelik gerekli tedbirleri alarak açılışa hazır olduğunu da kaydeden Dönmez, açılış öncesi bakanlığın yollayacağı genelgeye göre eksik ve düzenlenmesi gereken alanların olması halinde de bunların hızla giderileceğini belirtti.

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Karar sonrası tüm üyelere acil toplantı çağrısı yaptıklarını da kaydeden Dönmez, alınacak tedbirler ve önlemler noktasında bir kez daha bilgilendirme yapılacağını ve 1 Temmuz sonrası denetlemeleri kendilerinin de yapacağı bir sürece girileceğini söyledi.

TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YER BULUNAMAYABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla telefonlarının susmadığını, kendilerini arayan evlilik hazırlığındaki çiftlerin heyecanla takvim belirlemeye çalıştığını da ifade eden Dönmez, ertelenen düğünlerin ağırlıkla temmuz ve ağustos aylarına kaydırılacağını bu yüzdend de özellikle bu aylarda salonlarda yer bulmanın neredeyse imkansız olabileceğini vurgularken, bugün düğün kararı vereceklerin en erken eylül, ekim gibi salon kiralayabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Düğünlerde salgın bitene kadar halay gibi temas gerektiren oyunlar oynanmayacak.

ALINACAK TEDBİRLER

Öte yandan 20 gün sonra kapılarını açacak düğün salonlarında alınacak tedbirler ise şöyle;

Salon girişlerinde davetlilerin ateşleri ölçülerek içeri alımlar yapılacak. Maskesiz giriş olmayacak. Sosyal mesafe kuralları salo içerisinde ve oturma düzenlerinde istisnasız dikkatle uygulanacak. Teması önlemek için kişiye özel ikramlar olacak. Tabak, çatal ve bardak gibi ürünler kullan at olacak. Pistte temas gerektiren halay gibi oyunlar oynanmayacak. Takıda sandık modeli uygulanacak. Personellere gerekli eğitimler verilirken salon içlerine ise sık sayıda uyarı levhaları asılacak.

  • Evlenecek çiftlerin davetiyelerinde koronavirüse ilişkin alınması gereken tedbirler noktasında gelecek misafirlere uyarılarda bulunabileceği de ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar: 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama tümüyle kaldırıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar: 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama tümüyle kaldırıldı
Abone Ol Google News
Dünya peşinden koşuyor

Dünya peşinden koşuyor
Atina blöf peşinde!

Atina blöf peşinde!

'Yunan ordusu, tek bir kurşun bile sıkamaz.'
Tarih açıklandıtelefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
ABD'de<br>FETÖ okulu kapatıldı

ABD'de
FETÖ okulu kapatıldı

'​Para toplamak için okul açanlara karşı duracağız.'
3 ilde FETÖ operasyonu

3 ilde FETÖ operasyonu

Polislikten ihraç edilenler dahil ​63 kişi hakkında gözaltı kararı.
Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

Milletimiz Ayasofya açılsın diyor

​Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor.
Üç kayyum<br>şehrine yeni vali

Üç kayyum
şehrine yeni vali

​Siirt, Diyarbakır ve Mardin'e yeni vali atandı.
Yak yık<br>yağmala zihniyeti

Yak yık
yağmala zihniyeti

​İşte sözde medeni Batı'nın yakıp yıktığı Osmanlı eserleri!
Birçok ilin<br>valisi değişti

Birçok ilin
valisi değişti

​Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tek kadın vali

Tek kadın vali

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Nevşehir Valisi olarak atandı.
BAE Hafter'i<br>böyle eğitmiş

BAE Hafter'i
böyle eğitmiş

​Görüntüler Türk SİHA'larından bazılarını BAE'nin düşürdüğünü kanıtlıyor.
Rusya ateşkesi<br>çöpe atıyor

Rusya ateşkesi
çöpe atıyor

Rusya sivilleri öldürürken ​tekrar bölgeye asker yığmaya başladı.
Şehitlerimize veda

Şehitlerimize veda

​PKK'lı hainlerin saldırısı sonrasında şehit olan işçilerimiz son yolculuğuna uğurlandı.
On sekiz ile<br>şehir hastanesi

On sekiz ile
şehir hastanesi

​Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak.
Yüz doksan<br>bir havacıya gözaltı

Yüz doksan
bir havacıya gözaltı

​Üç sınavda toplam bin yetmiş dokuz FETÖ'cü sızmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.