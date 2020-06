​Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır düğünlerini erteleyen on binlerce çiftin beklediği tarih belli oldu. 1 Temmuz’da ülke genelindeki tüm düğün salonları açılıyor. Tarihin açıklanmasıyla salon işletmecilerinin telefonları kitleyen çiftler bu seferde kafalarındaki takvime göre düğün yapmanın telaşına girdi. Sektör temsilcileri kimsenin mağdur edilmeden ertelenen rezervasyonlar öncelikli kılınarak planlama yapılacağını belirtirken, bugün ilk defa salon kiralamaya gideceklerin ise temmuz ve ağustostaki aşırı yoğunluktan kaynaklı sonbahara doğru yer bulabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.

Kenan Biter 10 Haziran 2020, 07:40 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 07:52 Yeni Şafak