​Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak

3 ay içinde ertelenen düğün sayısının sadece İstanbul'da 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Nisan, mayıs, haziran ayları için düğün hazırlıkları yapan ancak koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kalan on binlerce çifti sevindiren haber dün akşam saatlerinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 3 aydır kapalı olan düğün salonlarının 1 Temmuz itibariyle açılacağını kaydetti.

TELEFONLAR KİTLENDİ

Müjdeli haberi alan çiftler ise düğün salonu işletmecilerinin telefonlarını adeta kitledi. Hazırlıklara başlamak için işletmecilerden tarih almaya çalışan çiftler, davetiye, gelinlik, araç süsleme, ev kiralama vb. işler için bir an önce harekete geçmek istiyor.

Sadece İstanbul genelinde bin 200 civarında düğün salonu bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle 3 ay içinde ertelenen düğün sayısının ise 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Koronavirüs sürecinde düğün öncesi salonlar salgına karşı dezenfekte edilecek.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Tarihin açıklanmasıyla üzerlerinden büyük bir yükün kalktığını ve işletmecilerin yüzünün gülmeye başladığını dile getiren İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, zor bir süreç geçirdiklerinin vurgulayarak kimseyi mağdur etmeden tüm planlamaları yapacaklarını belirtti.

HAZIRLIKLAR BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Tarihin 20 gün öncesinden açıklanmasının her açıdan çok önemli olduğunun da altını çizen Dönmez, bu sayede evlenecek çiftlerin bugün itibariyle davetiye, gelinlik ve ev kiralama gibi bir takım işlemler için zaman kazanacağını söyledi. Düğün salonlarının koronavirüse yönelik gerekli tedbirleri alarak açılışa hazır olduğunu da kaydeden Dönmez, açılış öncesi bakanlığın yollayacağı genelgeye göre eksik ve düzenlenmesi gereken alanların olması halinde de bunların hızla giderileceğini belirtti.

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ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Karar sonrası tüm üyelere acil toplantı çağrısı yaptıklarını da kaydeden Dönmez, alınacak tedbirler ve önlemler noktasında bir kez daha bilgilendirme yapılacağını ve 1 Temmuz sonrası denetlemeleri kendilerinin de yapacağı bir sürece girileceğini söyledi.

TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YER BULUNAMAYABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla telefonlarının susmadığını, kendilerini arayan evlilik hazırlığındaki çiftlerin heyecanla takvim belirlemeye çalıştığını da ifade eden Dönmez, ertelenen düğünlerin ağırlıkla temmuz ve ağustos aylarına kaydırılacağını bu yüzdend de özellikle bu aylarda salonlarda yer bulmanın neredeyse imkansız olabileceğini vurgularken, bugün düğün kararı vereceklerin en erken eylül, ekim gibi salon kiralayabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Düğünlerde salgın bitene kadar halay gibi temas gerektiren oyunlar oynanmayacak.

ALINACAK TEDBİRLER

Öte yandan 20 gün sonra kapılarını açacak düğün salonlarında alınacak tedbirler ise şöyle;

Salon girişlerinde davetlilerin ateşleri ölçülerek içeri alımlar yapılacak. Maskesiz giriş olmayacak. Sosyal mesafe kuralları salo içerisinde ve oturma düzenlerinde istisnasız dikkatle uygulanacak. Teması önlemek için kişiye özel ikramlar olacak. Tabak, çatal ve bardak gibi ürünler kullan at olacak. Pistte temas gerektiren halay gibi oyunlar oynanmayacak. Takıda sandık modeli uygulanacak. Personellere gerekli eğitimler verilirken salon içlerine ise sık sayıda uyarı levhaları asılacak.

Evlenecek çiftlerin davetiyelerinde koronavirüse ilişkin alınması gereken tedbirler noktasında gelecek misafirlere uyarılarda bulunabileceği de ifade ediliyor.