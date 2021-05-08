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Ekonomi Eriğin kilo fiyatı 800 liradan 20 liraya düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eriğin kilo fiyatı 800 liradan 20 liraya düştü

Yaklaşık 2 ay öncesine kadar kilosu 800 liraya satılan erik, şimdilerde ise 20 liraya satılıyor.

Haber Merkezi İHA
Eriğin kilo fiyatı 800 liradan 20 liraya düştü
Tanesi 20 lira olan eriğin kilo fiyatı 20 liraya kadar düştü.

Kış sezonunda kilosu 800-900 liraya satılan erik şimdi ise sadece 20 liraya satılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir hafta aradan sonra bugün ilk kez tezgâhlarını açan manav, yine fiyatın yüksek olduğunu dile getirerek, toptancılar ucuz satarsa vatandaş eriği daha da ucuzdan tüketebileceği söyledi.

Tanesi 20 liraydı, şimdi kilosu 20 lira

Eskişehir’de tezgahını açan manav Serbülent Aslanbenzer, konu ile ilgili konuştu. Manav Aslanbenzer, "Şimdi sattığımız erikler bundan 1-2 ay öncesine kadar kilosu 800-900 liraya sattık. Tanesi bile 20 liraydı. Yurt dışından geldiği için fiyatlar bu derecede pahalıydı. Ama yerli üretimler gelmeye başladı. Şimdi ise 20 ila 30 lira arasında satıyoruz” diye belirtti.

“Fiyatlar yine pahalı, sorumlu toptancılar”

800 liradan 20 liraya düşen eriğin fiyatı, Türkiye’de üretim olduğu için yine pahalı bulan manav Aslanbenzer, bu konuda şunları söyledi:

“Aslında bu eriğin kilosu şu anda 10 liraya satılması lazım. Çünkü tam sezona girdik ve üretimler çoğaldı, ürün bollaştı. Ama şu anda kilosu 20- 30 liraya satıyoruz. Ufaklar 20 ve biraz daha büyüğünü 30 liraya satılıyor. Ancak bu fiyatın yüksek olmasından toptancılar sorumludur. Üreticiler, örnek veriyorum 5 liraya aldıkları bize 8-9 liraya satıyor olsaydı bizde 10-12 liraya satardık. Ama onlar 5 liraya aldıkları bize 15 liraya satıyor. Bu durumda bizim de eli kolu bağlıdır. Kar koyarak bütün harcamalarla beraber en az 20 liradan satmak zorundayız. Şimdi sattıklarımız 20-30 lira iken vatandaş nasıl alacak? Toptancılar karlarını düşürürse hem vatandaş erik yiyebilir hem de biz de daha fazla satabiliyoruz. Halkımız de bu nimetten faydalanacak. Yine umudum daha düşeceği yöndedir. Tahmin ediyorum kaç gün sonra kilosu 8-10 liraya düşecek.”

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