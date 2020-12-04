Erişilebilir hizmetlerle kolay seyahat

Engelli yolcuların rahat kullanabilmesi ve sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için de özel olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı yolcularına kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı deneyimi sunmak için 32 paydaşı ile birlikte ‘Erişilebilirlik Deklarasyonuna’ imzasını attı. Erişilebilir havalimanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren havalimanında otizm, serebral palsi, görme engelli ve hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan yolcularına, terminalin giriş kapısından uçuş kapısına kadar yeni uygulamaları hayata geçirdi. Koranvirüs salgını ile birlikte özel yolcularını düşünen İstanbul Havalimanı, maske takma, sosyal mesafeyi koruma gibi uyarıları havalimanı ekranlarından işaret diliyle gösteriyor.

“SEYAHAT DENEYİMİ OTOPARKTAN BAŞLIYOR”

Havalimanında ‘Erişilebilir Seyahat Deneyimi’ otoparkta başlıyor. Otoparkın her katında engelli araç park yerleri bulunuyor. Her tuvalet bölgesinde ayrıca erişilebilir tuvaletler yer alıyor. Terminalin giden yolcu katı girişindeki 1, 3 ve 7 numaralı giriş kapılarının karşısındaki engelli yolcu indirme-bindirme noktaları ile yolcuların erişilebilir kapılara yakın noktalardan araçtan indirilmelerine olanak sağlanıyor.

“HİSSEDİLEBİLİR KILAVUZ YOLLAR”

Giriş kapıları öncesindeki asistan çağrı telefonları ile havayollarından asistanlık hizmeti talep eden yolcuların terminale girmeden bu hizmeti almaları sağlanıyor. Havalimanında görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey uygulaması bulunuyor. Giriş kapılarında başlayan kılavuz yollar, güvenlik noktalarında engelli yolcu öncelikli geçişlerden geçerek misafirlere kesintisiz hizmet sunuluyor.

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Terminalin giden yolcu katı kara tarafında ise özel gereksinimli yolcular için iki adet ‘Özel Yolcu Hizmet Noktası’ bulunuyor. Daha sakin bir alana ihtiyacı olan, elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj etmek isteyenler kapı öncesindeki telefonu kullanarak bu odalardan faydalanabilir. Oda içinde protezini çıkarıp uçak altına vermek isteyen misafirler için de kapalı bir alan ve misafirlerin stressiz bir şekilde check-in zamanını beklemelerine yardımcı olacak uçuş bilgi ekranları bulunuyor.

“İŞARET DİLİNDE DANIŞMA KİOSKLARI”

İstanbul Havalimanı danışma noktalarında ise işitme cihazı kullanan yolcuların indüksiyon döngü sistemleriyle destek oluyor. İşitme güçlüğü yaşayan ve işitme cihazı kullanan misafirler için terminaldeki tüm asansörlerde, danışma masasında indüksiyon döngü sistemi bulunuyor. Terminalindeki dijital danışma kioskları ile misafirlere hizmet, mekân sorgulama, uçuş bilgi alma ve rota çizme desteği sunulurken, misafirler bir temsilciye bağlanarak sesli ve görüntülü canlı destek alabiliyorlar. 23 farklı noktadaki dijital danışma kiosklarında Türkçe ve İngilizce dışında Türkçe işaret dili ile de canlı destek hizmeti sağlanıyor.

AYÇİÇEĞİ YAKA KARTI UYGULAMASI

Dışarıdan fark edilemeyen ancak günlük süreçlerde güçlükler yaşayan misafirleri için de hizmet kapsamını genişleten İstanbul Havalimanı, demans, otizm, konuşma güçlüğü, okuma güçlüğü görünmeyen bir engele sahip bireyin yaşadığı güçlükler anlaşılamadığı için havalimanı süreçleri bu kişiler için daha zorlu bir mücadele haline gelebiliyor. Ayçiçeği yaka kartı uygulaması ile bu kişileri havalimanı çalışanlarına görünür kılarak, çalışanların onların farkına varması ve onlara karşı hassasiyetle yaklaşması sağlanıyor.