Ete Migroskop tuttu

Migros, et üretim tesisi MİGET'i basın mensuplarına gezdirdi. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren tesis, İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOB) yer alıyor. İşletmeye karkas olarak giren ürünler işlenerek market zincirlerine gönderiliyor. Her gün 81 ile et bu merkezden ulaştırılıyor. Tesisin yıllık kapasitesi 62 bin ton. Üretim üssüne yapılan yatırım miktarı ise 100 milyon TL’yi aşmış durumda.

ORGANİK ÜRETİM STANDARDI

Üretimin ilk aşaması et temini. Anlaşmalı yerli besicilerden et alıyor. Süreç tamamen şirketin kontrolünde. Kullanılan yeme kadar bir standart söz konusu. MİGET basın ziyareti öncesinde Menderes'te bulunan Ballı Besi Çiftliği gezdirildi. Çiftlik sahibi 35 yıldır Migros’a et verdiği bilgisini basın mensupları ile paylaştı. Şirket bu anlamda ihtiyacı olan ürünleri geçmiş yıllara dayanan uzun bir süreç sonrası sağlamlaştırmış durumda.

Et teminin ardından anlaşmalı kesimhaneler devreye giriyor. Sonrasında MİGET’e, soğuk zinciri süreci kırılmadan karkas olarak etler ulaşıyor.

İzmir’deki tesiste 400 çalışan görev yapıyor. Migros çatısı altında ise 3 bin kişilik özel eğitimli bir kasap ordusu görev alıyor. Şirketin son 5 yılda et satışları 3 kat arttı. Günde 100 ila 200 ton arasında et satışı bulunuyor.

KÜNYELİ TAKİP SİSTEMİ

Ürünlerin her biri sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra künyeleniyor. Böylece herbir etin hangi çiftlikten geldiği, hangi yem ile beslendiği, aşıları, kesim tarihi gibi detaylara ulaşılabiliyor. Karkas etler daha sonra ana parçalama merkezine götürülerek kasaplar tarafından parçalanıyor. Parça et ve sakatatlar kullanım alanlarına göre farklı işlemlerden geçerek vakumlanıyor ve dağıtıma hazır hale getiriliyor. Prosesteki soğuk zinciri asla kırılmıyor. Bu sayede ürünlerin raf ömrü hiçbir katkıya gerek duyulmadan uzatılmış oluyor.

REKLAM

YERLİ BESİCİYE KAYNAK

MİGET kırmızı et için önemli bir açığı karşılıyor. Ayrıca zaman zaman kamuoyunda kırmızı ette oluşan menşei ve diğer sorunlara karşı tesis müşterilerine güvenli, şeffaf bir üretim sunuyor. Yatırım diğer bir yönü de yerli besiciye sağlanan kaynak. Bine aşkın yerli besicinin ürünü alınıyor. Bu faktörün kırmızı ette daha uygun fiyatın yakalanabilmesinde önemli bir unsur olduğu ifade ediliyor.

Cem Rodoslu

Her dört aileden birinin sofrasında

Ziyaret kapsamında bir basın toplantısı düzenkendi. Migros Ticaret A.Ş İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, Türkiye çapında kendi etini kendi üreten tek perakendeci olduklarını söyledi. Türkiye’deki her 4 aileden birinin, MİGET’te üretilen etleri tükettiği bilgisini veren Rodoslu, “Et satışımızı son 5 yılda 3 kat artırarak rekor kırdık” dedi.

FİRE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Rodoslu, yenilikçi üretim hattı ve uzman kasap kadrosu ile fire ve atık oranlarını azalttıklarını belirterek, “Kırmızı etteki fireyi yarı yarıya azalttık. Migros, anlaşmalı mezbahalarda yaptığı iyileştirmelerle 35 milyon liralık sakatatı ekonomiye kazandırdı” dedi.

GDO’lu yeme müsaade yok

qCem Rodoslu, besicilerin kullandığı yemlere ilişkin soruları yanıtladı. Hayvansal yemlerde kullanılabilen GDO’lu ürünler hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Rodoslu “Tamamen organik yemler kullanıyoruz. GDO’lu soya ve mısır kullanmıyoruz. Yemlerimiz arpadan” dedi.

Zam görünmüyor

Rodoslu, kırmızı ürünlerde yakın bir zamanda zam öngörmediklerini söyledi. Rodoslu”Et ürünlerini geçen yılın aynı dönemine göre fiyat artışı olmadan satışa sunuyoruz, bu anlamda enflasyonu sıfırladık. Yani bu yıl et fiyatları, sabit şekilde sıfır enflasyonda duruyor. Et ve Süt Kurumu’nun desteğiyle 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satıyoruz. Türkiye’de en uygun fiyat bu. Yakın gelecekte zam görmüyorum” dedi.